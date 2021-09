Bollettino Coronavirus Italia 19 settembre/ Dati Min. Salute: positività all’1,3%

Anche oggi, domenica 19 settembre 2021, si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, documento che, grazie ai dati raccolti e diffusi dal Ministero della Salute, consentirà al nostro Paese di disporre di un’istantanea aggiornata circa l’andamento della pandemia, con particolare riferimento ai nuovi contagi individuati e alla pressione esercitata dal virus sulle strutture nosocomiali della nostra nazione, fino a questo momento, fortunatamente, non così massiccia come accaduto nei mesi passati.

Volgendo lo sguardo ai numeri di ieri, scopriamo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.578 nuovi casi positivi su quasi 356mila tamponi processati. In ribasso il tasso di positività: dall’1,6% di venerdì all’1,3% di sabato. Sono stati riportati 51 nuovi decessi, con il bilancio che è salito a 130.284 vittime dall’inizio dell’epidemia. +5.756 le persone guarite/dimesse rispetto a ieri, mentre sono ancora in calo gli attuali positivi: -1.231, per un totale di 113.040 persone. Passiamo adesso ai dati sui ricoverati: -6 pazienti in terapia intensiva (519) e -31 pazienti negli altri reparti Covid (3.958).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 19 SETTEMBRE: ANCHE LA LIGURIA TRA LE REGIONI “VIRTUOSE” IN TERMINI DI VACCINI

In attesa di conoscere il nuovo bollettino Coronavirus Italia, riferiamo che anche la Liguria rientra ora di diritto tra le regioni più virtuose in termini di dosi somministrate. In particolare, nella regione amministrata dal governatore Giovanni Toti più dell’80% (80,1%) della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Le nuove disposizioni varate dal Governo sull’obbligatorietà del Green pass nei luoghi di lavoro stanno inevitabilmente dando un’ulteriore accelerata alla campagna vaccinale”.

Tra giovedì e ieri, in particolare, le prenotazioni sono state 1.928, mentre nello stesso periodo una settimana prima erano state 988. “Per quanto riguarda invece le diverse fascia di età – ha affermato Toti –, quella tra i 12 e i 19 anni raggiunge oggi quota 65,88%. Per la fascia over 80 siamo al 96,02%, per la fascia 70-79 all’83,49%, e per quella tra i 60 e i 69 anni all’84,16%”, sempre per quanto riguarda la prima dose vaccinale”.

