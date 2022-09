Bollettino coronavirus Italia 19 settembre/ RT in leggero aumento, decessi in calo

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Come di consueto, verso le ore 16 verrà pubblicato l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus dell’Italia con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 19 settembre, a cura del Ministero della Salute. Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un leggero aumento dei contagi, che rimangono però fortunatamente sotto controllo in un periodo di ripresa della vita normale nel quale si attendeva un aumento più consistente. Mentre attendiamo i dati di oggi, però, potrebbe essere comodo recuperare il bollettino coronavirus di ieri, domenica 18 settembre.

Nella giornata di ieri si sono registrati 12.082 nuovi contagi a fronte di 97.091 tamponi processati in 24 ore. Il rapporto tra questi due dati si traduce in un tasso di positività pari al 12,4%, che segna un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a sabato. Purtroppo, nel bollettino coronavirus di ieri i decessi sono stati 32 (che portano il totale a quota 176.578), in leggero calo rispetto alle giornate precedenti, mentre i guariti sono stati 10.946. Ottima la pressione ospedaliera, con -54 ricoveri nelle aree non critiche e +7 in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, CASI REGIONE PER REGIONE

Nel frattempo che attendiamo la pubblicazione ufficiale del bollettino coronavirus per l’Italia, potrebbe essere utile guardare alla situazione covid un pochino più da vicino, scendendo nel dettaglio dei nuovi contagi registrati in ogni regione italiana. Nei primi anni della pandemia, soprattutto a fronte di una nuova ondata, è sempre risultata la regione Lombardia la prima per numero di contagi, ma questo trend sembra essersi invertito ormai da qualche giorno.

Ora, al primo posto per numero di nuovi contagi (tra i 12.082 registrati dal bollettino coronavirus di ieri) troviamo il Veneto con 1.753 contagi in 24 ore. Subito dopo seguono Lazio (1.492) e Campania (1.386), mentre sempre sull’orlo dei mille contagi troviamo anche l’Emilia-Romagna (1.073) e il Piemonte (1.061). Il resto delle regioni italiane, invece, nel bollettino coronavirus di ieri hanno registrato meno di mille contagi e sono: Sicilia (733), Toscana (606), Puglia (585), Abruzzo (461), Calabria (425), Marche (408), Umbria (375), Liguria (321), Friuli Venezia Giulia (306), Lombardia (284), Trento (263), Sardegna (200), Bolzano (163), Basilicata (103), Molise (76) e Valle d’Aosta (8).

