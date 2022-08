Bollettino Coronavirus Italia 20 agosto/ 24.691 nuovi casi: positività al 15.5%

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI IN ITALIA

In attesa della pubblicazione dei dati del Ministero della Salute in merito al Bollettino Coronavirus di oggi in Italia, che come di consueto verrà reso noto nel pomeriggio, analizziamo i dati del bollettino di ieri. Com’è la situazione Covid in questo periodo nella nostra penisola? Nelle ultime 24 ore precedenti al bollettino del 19 agosto, sono stati 158.905 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari. In merito a questi si sono registrati 24.691 nuovi casi di positività. Questi numeri significano che il tasso di positività si è portato al 15,5%, cioè una diminuzione dello 0,8% rispetto alla giornata precedente. Dunque i numeri tornano a calare dopo i giorni successivi a Ferragosto nei quali invece il numero dei contagi era salito visti i tamponi processati.

Le persone guarite nelle 24 ore precedenti al 19 agosto sono state 43.140. Il conteggio dei decessi resta a tripla cifra: sono stati 124. La pressione ospedaliera diminuisce: 8 pazienti in meno nelle terapie intensive e 243 pazienti dimessi dagli altri reparti. Stiamo dunque assistendo ad un lento declino nell’ondata di contagi, ma attenzione perché con l’arrivo di settembre e in generale dell’autunno la situazione potrebbe nuovamente peggiorare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: MONITORAGGIO ISS

In attesa del bollettino coronavirus per l’Italia, che verrà pubblicato da parte del Ministero della Salute, arriva anche il monitoraggio settimanale svolto dall’Istituto Superiore della Sanità. Il report parla di ottimismo rispetto all’andamento della pandemia nel nostro paese, evidenziando soprattutto pressione ospedaliera e ricoveri siano diminuiti.

Come spiega l’ISS nel proprio bollettino, importante è stata la diminuzione dei ricoveri. Per le aree mediche non intensive, sul nostro territorio, il tasso di occupazione è sceso all’11% (rispetto al 13% rilevato dal monitoraggio dell’11 agosto). È calata anche la pressione sulle terapie intensive, il cui tasso di occupazione è sceso al 2,7% secondo il monitoraggio dell’ISS (l’11 agosto si era rilevato un tasso di occupazione del 3,2%). Stabile invece la percentuale di nuovi casi rilevati dal tracciamento dei contatti (14% rispetto al 13) attraverso la comparsa di sintomi (45%, rispetto al 44) e attraverso la diagnostica tramite screening (42% rispetto al 43).

