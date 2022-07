BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 20 LUGLIO/ Pregliasco: “Centaurus prossima ondata”

ATTESO BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTRO SALUTE 20 LUGLIO

Mentre siamo ancora in attesa dei dati ufficiali del bollettino coronavirus per la giornata di oggi, 20 luglio 2022, che dovrebbero uscire come di consueto attorno alle 16:30, possiamo cominciare a farci un’idea dell’andamento della situazione epidemiologica italiana prendendo in esame i dati diramati nella giornata di ieri, 19 luglio 2022. Attualmente il nostro territorio sta attraversando un’ampia diffusione della sotto variante Omicron 5, più infettiva, ma fortunatamente meno mortale.

Stando ai dati della giornata di martedì 19, i nuovi casi emersi sono stati 120.683, su 519.284 tamponi eseguiti in 24 ore. Nella giornata di lunedì, invece, il totale dei nuovi contagi era stato 31.204 (135mila tamponi). Il tasso di positività è dunque passato al 23,2%, segnando per la seconda volta in due giorni un aumento dello 0,2% (lunedì si attestava sul 23%, mentre domenica era del 22,8%). Il bollettino coronavirus di ieri ha registrato 176 morti, ma anche 122.381 guariti. Sono scese leggermente le terapie intensive, con 4 pazienti in meno rispetto a lunedì, mentre nei reparti ordinari si erano registrati 127 nuovi pazienti.

CORONAVIRUS ITALIA: PREGLIASCO METTE IN GUARDIA SU CENTAURUS

I recenti aumenti dei contagi registrati dal bollettino coronavirus sembrano essere stati dovuti in larga parte alla rapidissima diffusione della variante Omicron 5, una delle più infettive mai registrate. Tuttavia, ad oggi l’RT sembra essere in calo ed ha quasi raggiunto quota 1, lasciando presagire una fase di discesa dei contagi. In questo contesto ignoto, il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, ha cercato di fare un pochino il punto sulle nuove varianti che si stanno diffondendo, in particolare Centaurus.

Secondo l’esperto, Centaurus “potrebbe essere la protagonista della prossima ondata”. Ha la capacità di legarsi più facilmente “ai recettori polmonari” che fa presupporre “una maggiore capacità diffusiva”, oltre a “schivare un po’ la protezione immunitaria”. In attesa di capire se Centaurus inizierà a pesare già nel bollettino coronavirus di oggi, però, Pregliasco, si dice anche cautamente ottimista sul fatto che “abbiamo la possibilità e la forza di convivere con questo virus”, purché però “ci sia un’adesione a una rivaccinazione soprattutto per i soggetti fragili, un’applicazione dei farmaci antivirali (..) che hanno un’azione positiva“.











