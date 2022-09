Bollettino coronavirus Italia 20 settembre/ EMA: “Pandemia quasi finita, ma prudenza”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Come d’abitudine da quando il covid è entrato nelle nostre vite condizionandole profondamente, attorno alle 16 verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus per l’Italia a cura del Ministero della Salute. Seppur l’ultimo periodo sia stato all’insegna della discesa dei contagi, ora sembra che stiano tornando a crescere leggermente. Per dirlo dovremo attendere il bollettino di oggi, ma nel frattempo potrebbe essere utile recuperare quello di ieri, lunedì 19 settembre, per tracciare un disegno più chiaro dell’andamento della pandemia nel nostro paese.

1 contagiato su 3 senza anticorpi dopo un anno/ Ma tra non vaccinati: studio immunità

Nella giornata di ieri sono stati registrati 8.259 contagi a fronte di 67.416 tamponi processati. Questi due dati, rapportati, si traducono in un tasso di positività pari al 12,3% (con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto a domenica). Il bollettino coronavirus di ieri, purtroppo, ha registrato anche 31 decessi, che portano il totale a quota 176.609, mentre le guarigioni sono state 9.058 (per un totale di 21.565.442). Sempre buona la pressione ospedaliera, anche se si registrano +73 ricoveri nei reparti ordinari, mentre sono -6 in terapia intensiva.

Pregliasco "Elezioni? Rischio diffusione Covid"/ "Igienizzare matita con cui si vota"

BOLLETTINO CORONAVIRUS, EMA: “CI VUOLE ANCORA PRUDENZA”

Mentre attendiamo che il bollettino coronavirus per l’Italia riceva il suo aggiornamento quotidiano a cura del Ministero della Salute, recuperiamo i pareri di alcuni esperti che potrebbero aiutarci a capire come si evolverà la situazione pandemica nell’immediato futuro. A parlare questa volta è Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Lui avvisa, innanzitutto, che il covid “sta mutando a velocità pazzesca”, ed è importante “aspettarci che ci saranno ancora parecchie mutazioni”.

Coronavirus, Long Covid più grave nei maschi/ "Sintomi più pesanti e rischio di..."

In merito ai dati del bollettino coronavirus Cavaleri sottolinea come “effettivamente stiamo uscendo dalla pandemia, ma il virus è ancora imprevedibile” e sarà soprattutto “in vista dell’autunno” che ci vorrà ancora parecchia prudenza. In generale, Marco Cavaleri sottolinea come la vaccinazione sia l’unica cosa che possa tenere sotto controllo il virus, e che è “inutile scervellarsi” per decidere quale vaccino utilizzare, mentre “è importante pensare a rivaccinazioni mirate, per gli anziani, i soggetti fragili e le donne incinte”. Questo, secondo lui, è il momento migliore per farlo perché “stiamo entrando nella stagione fredda e ci sarà una nuova ondata covid”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA