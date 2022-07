BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 24 LUGLIO/ Calo contagi, ok Ue al tampone “coi”: cos’è

ATTESO BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 LUGLIO

Come di consueto attendiamo il nuovo bollettino coronavirus per oggi, domenica 24 luglio, che dovrebbe essere pubblicato nel corso del pomeriggio, verso le 16:30. L’ultima giornata della settimana è utile soprattutto per tracciare l’andamento dei contagi dell’ultimo periodo, che sembra essersi assestato e iniziare un generale calo. Il peggio sembra essere passato, insomma, ma è importante non abbassare la guardia.

Nel bollettino di ieri, sabato 23 luglio, si è assistito ad un importante diminuzione dei contagi, che hanno portato l’RT nazionale al 19,4%, con un calo del 1,4% rispetto alla giornata di venerdì. Nel dettaglio, nel bollettino coronavirus di ieri, i contagi sono stati 68.170 su 350.630 tamponi processati. Nella giornata di ieri sono contestualmente anche diminuiti i decessi per covid, che sono stati 116 (rispetto ai 155 della giornata precedente), mentre i guariti sono stati 86.637. A livello ospedaliero, sabato si sono registrati 87 casi in meno di ricoveri in area medica (con un totale di 10.857 pazienti), mentre le terapie intensive hanno registrato 3 ricoveri in più, portando il totale a 408.

Nel corso di questi anni il lavoro dell’Unione Europe, assieme al supporto dell’Istituto Superiore della Sanità, ha permesso di rispondere in modo molto efficiente al coronavirus. Recentemente, l’UE sembra aver approvato delle nuove tipologie di tamponi antigenici, i quali sono sempre più richiesti a causa dell’impennata di contagi che il bollettino coronavirus registra in modo chiaro ed inequivocabile.

Tra i tanti tamponi attualmente approvati (e sono circa 560), c’è anche quello che viene chiamato “coi”, sigla di “cut off index”. Questa tipologia di tampone fornisce un dato numerico, invece delle classiche lineette colorate, che se è inferiore o uguale ad 1 indica la negatività, mentre in caso contrario la positività. La particolarità di questa tipologia di test sta nel fatto che quel valore numerico è anche in grado di indicare l’intensità della carica virale del soggetto positivo. Tuttavia, non si tratta di un risultato sicuro e preciso, perché nonostante una carica virale molto alta, non è detto che si tratti di una forma grave della malattia, e il tampone Coi non è in grado di prevedere in quali sintomi incapperà il soggetto positivo. Però è utile perché una carica virale molto alta può indicare che il tempo di negativizzazione sarà più alto.

