Bollettino Coronavirus Italia 24 ottobre/ Dati Min Salute: tasso positività allo 0,8%

Torna anche in questa penultima domenica del decimo mese dell’anno l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, con i dati aggiornati ad oggi, 24 ottobre, e diramati dal Ministero della Salute. Una nuova istantanea del nostro Paese in lotta contro la pandemia di Covid-19 è dunque ormai prossima a essere scattata e, come sempre, particolare attenzione sarà riservata ai nuovi casi di positività rilevati e alla pressione esercitata dai pazienti Covid sulle strutture nosocomiali dello Stivale, già messe a dura prova nell’ultimo anno e mezzo.

Intanto, volgendo lo sguardo ai dati emersi ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.908 nuovi contagi su oltre 491mila tamponi processati, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività rimasto stabile allo 0,8%. Inoltre, sono stati segnalati 39 nuovi morti, 3.861 guariti e 287 soggetti attualmente positivi in più. Infine, la situazione dei ricoverati negli ospedali italiani: -5 pazienti in terapia intensiva (338) e +12 degenti negli altri reparti Covid (2.455).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 24 OTTOBRE: SPERANZA PROROGA MISURE INGRESSO IN ITALIA DA PAESI TERZI FINO AL 15 DICEMBRE

In attesa di conoscere il bollettino Coronavirus Italia di oggi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza di proroga al 15 dicembre delle misure di ingresso in Italia da Paesi terzi, inclusi quelli da India e Brasile. Come riporta Sky Tg 24, “saranno dunque necessari l’esecuzione di un tampone entro 72 ore dalla partenza da questi Paesi, l’isolamento fiduciario di 10 giorni all’arrivo in Italia e la compilazione del modulo PLF o Passenger Locator Form compilato in formato digitale”.

In particolare, in caso di ingressi da Regno Unito e Irlanda del Nord e dalle isole, il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia, mentre i viaggiatori provenienti da Giappone, Canada e Stati Uniti d’America possono entrare in Italia senza necessità di sottoporsi a isolamento fiduciario di cinque giorni, previa esibizione alle autorità competenti del PLF e della certificazione di test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Regole, queste, che sono da ritenersi valide solo se si è in possesso della certificazione verde Covid-19.



