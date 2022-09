Bollettino coronavirus Italia 26 settembre/ Tornano a crescere i contagi, positività al 15,5%

Puntuale come sempre attorno alle 16 arriverà l’aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 26 settembre. In generale, nell’ultimo periodo sembra che il coronavirus sia tornato leggermente a crescere, con dati che ultimamente fanno presagire l’arrivo imminente di una nuova ondata, anche se ovviamente non si può dire per certo. La situazione negli ospedali rilevata dal bollettino coronavirus, però, resta piuttosto buona, lasciando intuire che il sistema sanitario nazionale riuscirà a reggere un’eventuale nuova ondata.

Mentre aspettiamo che il bollettino coronavirus dell’Italia riceva il suo aggiornamento quotidiano, recuperiamo i dati pubblicati ieri, domenica 25 settembre, per avere un metro di paragone sull’andamento della pandemia nel nostro paese. I dati di ieri parlavano di 18.797 nuovi contagi, individuati grazie ai 121.510 tamponi processati. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 15,5%, che rappresenta un incremento di 0,9 punti percentuali rispetto al tasso rilevato nel bollettino coronavirus dell’Italia emanato sabato 24 settembre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, I DATI DI IERI

Scendendo un pochino di più nel dettaglio del bollettino coronavirus della giornata di ieri, domenica 25 settembre, con i dati del Ministero della Salute, si parlava, insomma, di un tasso di positività del 15,5%. Dato piuttosto insolito per una domenica, dopo due anni circa in cui siamo abituati a ricevere dati parziali la domenica, con una successiva revisione nei giorni successivi.

Comunque sia, ieri i decessi sono stati, purtroppo, 13 che hanno portato quindi il totale di decessi da inizio pandemia a 176.880 in Italia. Nota positiva del bollettino coronavirus della giornata di ieri sono i 13.494 guariti, che portano il totale da febbraio 2020 a quota 21.698.440. Attualmente, continua il bollettino, 428.286 persone sono positive al covid, e di queste 424.840 si trovano in isolamento domiciliare. Capitolo ricoveri, infine, nel bollettino coronavirus dell’Italia di ieri sono tornate a crescere leggermente le ospedalizzazioni in aree non critiche, con +28 ricoveri. Mentre, fortunatamente, continuano a scendere i ricoveri in terapia intensiva, ieri –1 che ha portato il totale degli attualmente ricoverati a 125.

