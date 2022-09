Bollettino coronavirus Italia 25 settembre/ Ministero Salute: +18.797 casi e 13 morti

Il nuovo bollettino sul coronavirus in Italia diffuso dal Ministero della Salute con i dati di oggi, domenica 25 settembre 2022, mostra un balzo di quasi un punto percentuale del tasso di positività al Covid. Infatti, è arrivato al 15,5%, mostrando un incremento del 0,9% rispetto a ieri, alla luce dei 18.797 contagiati registrati su 121.510 tamponi processati. Quindi, i casi di coronavirus registrati dall’inizio della pandemia Covid arrivano a quota 22.303.606. Per quanto riguarda i morti, nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 13, che portano il totale a 176.880.

Invece, i guariti sono 13.494, quindi nel complesso 21.698.440. Di conseguenza, le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 428.286, di cui 424.840 si trovano in isolamento domiciliare. Passiamo alla situazione ospedaliera: sono 3.321 le persone ricoverate in aree mediche Covid (+28), mentre i malati in terapia intensiva 125 (-1), con 7 ingressi giornalieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: I CASI PER REGIONE

Il bollettino sul coronavirus in Italia del Ministero della Salute ci consente anche di fare una ripartizione dei nuovi casi tra regioni. Ad esempio, 3.120 sono quelli registrati in Lombardia. In Veneto sono 2.717, nel Lazio 1.834, 1.595 in Emilia-Romagna, 1.590 in Piemonte e 1.444 in Campania. Queste sono le Regioni che hanno registrato contagi al di sopra della quota mille.

Intanto risalgono le reinfezioni. Nell’ultima settimana, infatti, la percentuale si è attestata quasi al 16% (15,8%), secondo quanto rilevato dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Dal 24 agosto 2021 al 21 settembre 2022 sono stati segnalati 1.089.184 casi di reinfezione, pari al 6,2% del totale dei casi notificati nello stesso periodo, fa notare l’Iss nel monitoraggio. Inoltre, è stato rilevato un aumento del tasso d’incidenza a 7 giorni dei casi di coronavirus nei più giovani e la percentuale di casi tra operatori sanitari. Infine, l’età media alla diagnosi nell’ultima settimana è in lieve diminuzione (51 anni) rispetto alla settimana precedente.

