BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 27 LUGLIO/ Bassetti: “Basta mascherine a scuola”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Che ormai, in questo caldo luglio, ci troviamo davanti ad una fase di calo dei contagi sembra un fatto appurato, ma per averne ulteriore conferma occorre attendere il bollettino coronavirus della giornata di oggi, mercoledì 27 luglio. Come di consueto sarà pubblicato attorno alle 16:30, mentre fino a quel momento è utile recuperare il bollettino della giornata di ieri, martedì 26 luglio. L’ultima giornata ha registrato un leggero aumento del tasso di positività, che si attestava a 19,7% (rispetto al 19,3 di lunedì).

Covid costruisce nano-tunnel per invadere cervello/ "Ecco perché sintomi neurologici"

La ragione di questo piccolo aumento del tasso di positività registrata dal bollettino coronavirus di ieri sembra essere dovuta, come spesso accade, ad un incremento dei tamponi processati dal SSN. Infatti, ieri i contagi erano stati 88.221, a fronte di 446.718 tamponi. I guariti della giornata di ieri erano 107.347, mentre purtroppo i decessi sono stati 253 (in aumento rispetto alle giornate precedenti nelle quali erano stati 104 martedì e 77 lunedì). I dati sui reparti ordinari registrati dai bollettino coronavirus di ieri segnalavano un aumento di 43 pazienti, mentre le terapie intensive hanno registrato 8 nuovi ingressi (portando il totale nazionale a 434).

Bollettino coronavirus Lombardia 27 Luglio/ Pregliasco "Dati in calo, ma i morti..."

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 27 LUGLIO, BASSETTI: “BASTA MASCHERINE A SCUOLA”

Mentre siamo in attesa della pubblicazione del bollettino coronavirus della giornata di oggi, mercoledì 27 luglio, diamo un rapido sguardo al parere degli esperti in merito alla situazione epidemiologica generale del nostro territorio. Uno degli ultimi ad esprimersi, ai microfoni di Adnkronos, è l’infettivologo Matteo Bassetti. A suo dire, attualmente, abbiamo una “popolazione studentesca che ha fatto la vaccinazione anti-Covi o si è infettata in questi mesi con Omicron, o ha fatto entrambe le cose”.

Bollettino vaccini covid oggi 27 luglio/ Più di 100mila quarte dosi in un giorno

Questo garantirebbe agli studenti una copertura “vicina al 100% per le forme gravi”, continua Bassetti. Il punto a cui vuole arrivare l’infettivologo è semplice, “non vedo perché dover continuare a pensare di mettere loro la mascherina”. “Mi dispiace se si pensa che i ragazzi possiamo continuare a bastonarli”, continua, “credo che bisognerebbe dare una considerazione diversa agli studenti”. “No alle mascherine a scuola”, ripete Bassetti, “sarò in testa a eventuali manifestazioni (..), ho firmato documenti fatti da professori (che) sono i primi a non volerla far indossare ai ragazzi”. Secondo l’infettivologo è importante che si lavori per evitarlo e conclude ricordando come i “ragazzi hanno sofferto più di ogni altra categoria”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA