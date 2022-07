CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 26 LUGLIO/ Crisanti “No alle regole light”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Il bollettino coronavirus dell’ultima settimana di luglio sembra confermare sempre di più come il picco dei contagi sia ormai stato superato e ci troviamo in una generale fase di discesa, come suggeriscono anche i dati della giornata di ieri, 25 luglio. Lo confermano in generale tutti i dati pubblicati e rilasciati nell’ultimo periodo, mentre attorno alle 16:30 potremo capire se anche la giornata di oggi, martedì 26 luglio, confermerà la nuova tendenza dei contagi. Nel frattempo, è utile recuperare i dati del bollettino della giornata di ieri, che riportava un totale di 23.699 contagi da coronavirus, a fronte di 122.550 tamponi processati.

Il tasso di positività era passato al 19,3% con una diminuzione di 0,1 punti percentuale rispetto alla giornata di domenica. Considerando i guariti registrati dal bollettino coronavirus della giornata di ieri (39.496) e, purtroppo, i decessi (104, mentre domenica erano stati 77) il totale delle persone attualmente positive era di 1.414.382. Di questi, i ricoverati in terapia intensiva erano 11.081 nei reparti ordinari e 426 in terapia intensiva (entrambi in crescita rispetto a domenica, ma per via del riconteggio dei dati del weekend che ha pesato sul bollettino di lunedì).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 LUGLIO, IL COMMENTO DI CRISANTI

Forte dei dati in calo registrati nel bollettino coronavirus delle ultime giornate, il Governo sta decidendo se approvare o meno le regole “light” per la quarantena. Secondo il professor Andrea Crisanti, introdurla “non ha nessun senso scientifico”. Per lui si tratterebbe esclusivamente di una “scelta demagogica” che non avrebbe alcun senso pratico in questo momento. A quanto si apprende, però, il testo sembra essere ormai pronto per essere approvato dal Governo, seppur il ministro Speranza abbia chiesto di frenare a fonte dell’ondata covid ormai in calo.

Le regole per la quarantena light prevedono un alleggerimento generale del tempo di isolamento domiciliare in caso di infezione. Attualmente, i soggetti positivi devono rimanere in isolamento per almeno 7 giorni, con un tampone in uscita che deve attestarne la negativizzazione. Mentre, con le nuove regole i giorni si ridurrebbero a 5 nel caso in cui il soggetto positivo non presenti sintomi da almeno 48 ore. Finora Speranza ha continuato a rallentare l’approvazione del nuovo testo e si vedrà, anche in seguito ai prossimi aggiornamenti al bollettino coronavirus, se sia o meno necessario approvarlo.











