Bollettino coronavirus Italia 28 agosto/ Dati Ministero Salute: “Nuovi 490 focolai”

Nuovo aumento di casi positivi con record di tamponi effettuati, questo quanto segnalato dal bollettino coronavirus Italia di ieri, appuntamento attorno alle ore 17.00 con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, venerdì 28 agosto 2020. Come reso noto dal Ministero della Salute, giovedì sono stati annotati 1.411 contagiati su 94.024 effettuati. Il conto dei decessi è salito di 5 vittime, in deciso calo rispetto ai 13 morti di giovedì. Il conto totale delle vittime è salito a 35.463. Importante aumento anche per ciò che riguarda gli attualmente positivi: +1.179 casi attivi per un totale di 21.932. Buon balzo in avanti per quanto riguarda i guariti, +225 per un bilancio di 206.554 unità. Infine, -2 ricoverati in terapia intensiva (76), +76 ricoverati negli altri reparti Covid (1.131) e +1.105 pazienti in isolamento domiciliare (20.734).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia, il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute ha reso noto un aumento di 490 focolai in tutto il Paese, che hanno portato il bilancio totale a 1.374 focolai attivi. Nella nota diffusa nelle scorse ore, è messo in risalto che in caso di aumento del trend «le capacità di risposta dei servizi territoriale nell’attività di ricerca dei contatti potrebbero essere messe a dura prova». Il report segnala inoltre che «la maggior parte dei casi di contagio continua ad essere contratta sul territorio nazionale. Risulta importato da Stato estero il 20,8% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio, tuttavia si osserva rispetto alla settimana precedente un aumento di casi importati da altra Regione o provincia (dal 2,3% nella precedente settimana di monitoraggio al 15,7% nella settimana corrente)». Infine, da segnalare i progressi per quanto riguarda il vaccino anti influenzale: secondo quanto riportato da Repubblica, sarà disponibile per oltre un quarto degli italiani. L’obiettivo è evitare la sovrapposizione delle malattie, per questo motivo le Regioni hanno già ordinato 16 milioni di dosi. Da registrare l’allarme delle farmacie: in questo modo un milione di persone fuori dalle categorie a rischio resterà senza.



