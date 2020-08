Bollettino coronavirus Italia 27 agosto/ Dati Ministero Salute: positivi in aumento

Incremento significativo di casi positivi nel bollettino coronavirus Italia nel giorno del record di tamponi effettuati. Questo un rapido riassunto dei dati diffusi ieri dal Ministero della Salute, appuntamento attorno alle ore 17.00 con il bollettino aggiornato ad oggi, giovedì 27 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sono stati annotati 1.367 casi positivi, quasi 500 in più rispetto a martedì, ma come dicevamo non sono mai stati processati così tanti tamponi, 93.529 per la precisione. Le regioni più colpite sono state Lombardia (269), Lazio (162), Toscana (161) e Veneto (147). Il rapporto casi positivi-tamponi è sceso all’1,4%, mentre c’è da annotare un rialzo di decessi per Covid-19: 13 vittime, ma con 11 morti in Veneto risalenti ai giorni scorsi. Da evidenziare un aumento di 3 pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 69 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus Italia, proseguono le discussioni sul dossier scuola. Le Regioni stanno aumentando il numero di tamponi quotidiani, ma non solo: sono al lavoro per acquistare in autonomia reagenti, macchinari e test rapidi. «Il record dei 93 mila tamponi è dovuto soprattutto agli screening sui rientri dall’estero», ha reso noto il ministero della Salute, senza dimenticare il tracciamento dei focolai, che possono richiedere fino a 2-3 mila test. E, come dicevamo, grande attenzione va al rientro a scuola: il Comitato Tecnico Scientifico ha dichiarato di aspettarsi «un lieve incremento dell’indice di trasmissione: ci aspettiamo, come sta avvenendo all’estero, qualche lieve incremento», le parole di Agostino Miozzo in audizione alla Commissione Istruzione della Camera. Poi una battuta sul trasporto pubblico: «Sul trasporto pubblico locale abbiamo dato alcune indicazioni che stiamo formalizzando: necessita’ di aumentare il numero corse, riorganizzazione degli orari di ingressi e uscite per dilazionare gli orari di punta, disinfettanti a bordo dei mezzi di trasporto, sollecitazione all’uso della app Immuni», riporta Sky Tg 24.



