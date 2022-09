Bollettino coronavirus Italia 28 settembre/ Tasso positività in forte aumento

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Come d’abitudine da febbraio 2020, iniziamo la giornata con l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus dell’Italia, emanato quotidianamente dal Ministro della Salute. Nell’ultima giornata il tasso di positività è tornato preoccupantemente a crescere ed inizia a farsi strada l’idea che forse siamo sempre più vicini alla prossima ondata che interesserà il nostro paese. Per dirlo, però, mentre attendiamo i dati di oggi, mercoledì 28 settembre, recuperiamo quelli di ieri, martedì 27.

Nella giornata di ieri il bollettino coronavirus dell’Italia registrava 44.878 nuovi casi, individuati a fronte di 243.421 tamponi processati dal SSN. Questi dati si traducono in un tasso di positività pari al 18,4%, che rappresenta 3,2 punti percentuali in più rispetto a lunedì. Purtroppo, ieri i decessi sono stati 64, che portano il totale a quota 176.976. Preoccupanti anche i nuovi ricoveri, che nelle aree non critiche sono stati 192 in più rispetto a martedì, mentre fortunatamente in terapia intensiva si sono registrati –2 ricoverati (per un totale di 128 in tutta Italia). Preoccupano soprattutto Lombardia (8.978 casi), Veneto (4.561 contagi) e Piemonte (che segna 3.758 nuovi casi).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: SCADE OBBLIGO MASCHERINA

Nel frattempo che la curva epidemiologica sembra tornare a cresce, come attestano i dati riportati nel bollettino coronavirus dell’Italia, nella giornata di sabato 1 ottobre scadranno gli ultimi obblighi legati alla mascherina nei luoghi chiusi. Ad oggi, infatti, l’ultimo obbligo che vige per quanto riguarda la mascherina, prevede l’indossarla all’interno dei mezzi di trasporto pubblici, oltre che in ospedali ed RSA (sia per i pazienti, che per i visitatori, che per i medici).

Dal primo ottobre, dunque, sarà possibile evitare di indossare la mascherina anche in questi contesti. Non è chiara quale sarà la concreta volontà del nuovo governo in merito all’obbligo di mascherina, anche se per ora sembra che la tendenza si verso il non rinnovo degli obblighi legati alla gestione della pandemia. Seguiremo il bollettino coronavirus dell’Italia dei prossimi giorni, che potrebbe evidenziare una situazione più complessa di quella che sembra configurarsi in questo momento e, magari, spingerà il nuovo governo a lavorare nuovamente su qualche limitazione, seppur per ora sembra essere un’alternativa piuttosto distante dalla linea di Fratelli d’Italia e del Centrodestra.

