Bollettino coronavirus Italia 27 settembre/ Ministero Salute: positività al 15,2%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DEL 27 SETTEMBRE: I DATI DI IERI

Cominciamo la giornata di oggi con il consueto bollettino coronavirus relativo all’Italia. Prima di scoprire i dati odierni, che come al solito saranno resi noti nel pomeriggio di oggi, 27 settembre 2022, andiamo a vedere quelli della giornata di ieri. Il tasso di positività al Covid è calato lievemente rispetto al giorno precedente, domenica. Il 26 settembre si è attestato infatti al 15,2%. I nuovi casi sono stati 10.008, mentre i test effettuati in relazione al bollettino di lunedì, sono stati 65.697. I casi certificati dall’inizio della pandemia sono stati 22.313.612. Per quanto riguarda i morti, registrati nelle 24 ore precedenti al bollettino, 32 decessi: il totale è salito a quota 176.912.

Bollettino Coronavirus Lombardia 27 settembre/ Dati: 1.452 casi e 9 morti

I guariti nell’ultimo bollettino sono stati 10.828, dunque nel complesso 21.709.268. Le persone attualmente positive al Covid nel bollettino del 26 settembre sono state 427.432, di cui 423.841 in isolamento domiciliare. I ricoverati nelle aree mediche Covid sono 3.461 nel bollettino di ieri (+140 rispetto a domenica), mentre i malati in terapia intensiva 130 (+5 rispetto al bollettino precedente). I nuovi casi vedono in testa Lombardia con 1452, Emilia-Romagna con 1178, 1.141 i nuovi nel Lazio, 1.026 in Veneto.

Bollettino vaccini covid oggi 27 settembre/ Crescono ancora le quarte dosi

BOLLETTINO MINISTERO SALUTE, BASSETTI: “COVID COME INFLUENZA”

In attesa di scoprire i dati relativi al bollettino coronavirus di oggi, 27 settembre, vediamo le ultime novità in merito al virus stesso. Nella giornata di ieri ha parlato l’infettivologo ligure Matteo Bassetti, secondo il quale oggi il Covid è associabile ad una normale influenza. L’esperto ha parlato così a La Verità:

“Ci saranno sempre i fragili, in cui anche l’influenza è un problema. Nelle persone fragili purtroppo l’infezione è una goccia che fa traboccare il vaso. Per quelle persone il Covidè ancora pericoloso, ma come lo è stata l’influenza. Con il Covid di oggi in due o tre giorni e finisce tutto. Anche perché gli italiani tra vaccinati e guariti sono in grado di difendersi dalle forme più gravi del virus. Credo che sia arrivato il momento in cui non si può continuare in questo modo. Bisogna tirare una riga e dire “va bene, quel che è stato è stato, se abbiamo fatto bene o male lo valuteremo poi. Oggi però basta”. Gli ospedali sono statici, spendono un sacco di soldi, la gente che deve andare a fare questi esami deve sborsare oltre 70 euro per il molecolare richiesto…”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 SETTEMBRE/ 1.452 casi e 9 morti, positività 15,3%

© RIPRODUZIONE RISERVATA