Bollettino Coronavirus Italia 3 ottobre/ Dati Min. Salute: positività allo 0,9%

Il bollettino Coronavirus Italia torna a palesarsi anche in questa prima domenica del mese, 3 ottobre 2021, per mezzo dei dati diffusi dal Ministero della Salute e in grado di restituire uno spaccato puntuale dell’andamento della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, proprio ora che ci addentriamo in un periodo che fa segnare un abbassamento delle temperature e che, in virtù di quanto registratosi l’anno scorso, tiene tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente, a differenza di dodici mesi fa, la campagna vaccinale è a buon punto e, a tal proposito, l’auspicio è che possa essere scongiurata una vigorosa recrudescenza del virus.

Fino a questo momento, le statistiche sono in linea con quelle di queste settimane: quelle di ieri registravano la presenza di 3.312 nuovi casi su 355.896 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è in leggero miglioramento, pari allo 0,9% (-0,2%). Purtroppo, i decessi sono stati 25, mentre la situazione sul fronte ospedaliero sembra essere decisamente sotto controllo, con una diminuzione di 61 unità nei posti letto occupati nei reparti ordinari e un incremento di 3 unità nelle terapie intensive.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 3 OTTOBRE: PARLA L’INFETTIVOLOGO DI PERRI

In attesa di conoscere i dati relativi al nuovo bollettino Coronavirus Italia, che giungeranno attorno alla metà del pomeriggio odierno, riportiamo le dichiarazioni rilasciate al quotidiano “La Repubblica” da Giovanni Di Perri, infettivologo dell’Università di Torino, sull’efficacia del farmaco Molnupiravir, di cui nelle ultime ore si è fatto un gran parlare: “È l’intelligenza umana che ci mette una pezza – ha asserito il consulente scientifico della sperimentazione di fase tre all’Amedeo di Savoia –. L’efficacia di un antivirale non sta solo nella sua formulazione chimica. La facilità di assunzione è un fattore molto importante. Covid-19 nei primi 6-7 giorni è una malattia virale. È in questa fase che il virus si moltiplica nell’organismo. Poi diventa qualcosa di diverso: una malattia infiammatoria, quando si presentano sintomi gravi”.

Questo sta a significare, secondo Di Perri, che gli antivirali, studiati per bloccare la replicazione del virus, “devono essere dati nella prima fase della malattia o diventano inutili”.



