Bollettino coronavirus Italia 3 ottobre/ Pediatri: “Rivalutare mascherine a scuola”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Puntuale come sempre, attorno alle 16 dovrebbe arrivare l’aggiornamento quotidiano di oggi, lunedì 3 ottobre, al bollettino coronavirus dell’Italia con i dati raccolti dal ministero della salute. Nelle ultime giornate, in generale, stiamo assistendo ad un aumento piuttosto considerevole dei contagi in Italia, anche se per ora fortunatamente la situazione, soprattutto dal punto di vista dei ricoveri, sembra essere piuttosto sotto controllo. Mentre attendiamo il bollettino coronavirus dell’Italia di oggi, però, recuperiamo i dati di ieri, domenica 2 ottobre.

Ieri, i nuovi contagi sono stati 28.509, individuati grazie a 147.359 tamponi processati dal SSN. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 19,3%, che segna un aumento di 0,6 punti percentuali rispetto alla giornata di sabato. Purtroppo, ieri sono stati registrati anche 20 nuovi decessi, ma contestualmente 17.086 guarigioni. Nel bollettino coronavirus dell’Italia di ieri, infine, si sono registrati +111 ricoveri in terapia ordinaria (per un totale di 4.292 pazienti ricoverati) e -5 in terapia intensiva (il totale si attesta a quota 133).

BOLLETTINO CORONAVIRUS, ALLARME PEDIATRI: “RIVALUTARE MASCHERINE A SCUOLA”

Mentre attendiamo che il bollettino coronavirus dell’Italia riceva il suo odierno aggiornamento con i contagi, i decessi e i ricoveri di oggi, lunedì 3 ottobre, recuperiamo i pareri e le opinioni degli esperti in merito all’emergenza sanitaria. Nelle ultime giornate, in particolare, è stata la Società italiana di pediatria a lanciare un preoccupante allarme, sottolineando come l’aumento di contagi a cui stiamo assistendo, dovrebbe fari rivalutare alcune norme, tra cui la vaccinazione per i bambini sotto i 12 anni e le mascherine all’interno delle scuole.

Annamaria Staiano, presidente di Sip, preoccupata dai dati registrati dal bollettino coronavirus, chiede apertamente di “intensificare la campagna vaccinale per la fascia pediatrica e per i bambini in età scolare”. Infatti, sottolinea lei, la copertura fino a questo punto rimane molto bassa nei bambini, auspicando che il secondo booster venga allargato anche ai bambini più piccoli di 12 anni. Infine, “con la ripresa delle infezioni nella fascia in età scolare”, conclude Staiano, “attendiamo delle indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione e penso che la misura delle mascherine a scuola dovrebbe essere rivalutata”, sottolineando però come il vaccino rimanga l’opzione migliore.











