Bollettino coronavirus Italia 30 agosto/ Dati Ministero Salute: calo di decessi

Il bollettino coronavirus Italia di ieri ha portato qualche buona notizia, ma vietato abbassare la guardia. Come vi abbiamo raccontato, sabato sono stati registrati 1.444 casi positivi – lieve calo rispetto ai dati di venerdì – con un nuovo record di tamponi effettuati: 99.108 test processati, sfiorata la soglia dei 100 mila. Nessuna regione ha registrato zero contagi, Lombardia, Lazio e Campania le più colpite. In ribasso anche il dato dei decessi: 1 sola vittima contro le 9 annotate venerdì. Il Ministero della Salute ha segnalato un importante balzo in avanti per quanto riguarda i guariti, +1.322 per un totale di 208.224, mentre i casi attualmente positivi sono cresciuti di 121 unità, bilancio di 1.322 malati effettivi. Per quanto riguarda il dato dei ricoverati, c’è da segnalare un aumento di pazienti in terapia intensiva (+7, totale 79) e un ribasso di pazienti negli altri reparti Covid (-10, totale 1.168). Infine, 21.909 le persone in isolamento domiciliare (+126).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, LE ULTIME NOTIZIE

Al lavoro sul dossier scuola da diversi giorni, il Governo deve fare i conti con un altro dossier scottante. L’importante incremento di contagi registrato in Francia ha fatto scattare il campanello d’allarme ed è in corso una valutazione su controlli in entrata ed in uscita. Come spiega Repubblica, lo stesso provvedimento è atteso anche per chi si reca in Spagna. «C’è già un’interlocuzione avviata da ministro della Salute, Roberto Speranza, con il governo francese. Si sta valutando il tema della reciprocità. Non solo con la Francia, lo si sta immaginando anche con la Spagna, cioè tamponi di controllo in andata e uscita. Io credo che questa possa essere una scelta che tutela», la conferma del sottosegretario Sandra Zampa. Novità anche per quanto riguarda i porti: a partire da lunedì 31 agosto nei porti toscani di Piombino e di Livorno saranno attivi punti per fare tamponi a chi rientra dalla Sardegna e per chi parte per l’Isola.



