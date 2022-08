Bollettino coronavirus italia 30 agosto/ Quarantena light verso approvazione

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: I DATI DI IERI

Puntuale come sempre, verso le 16:30 arriverà il classico aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus da parte del Ministero della Salute, per la giornata di oggi, martedì 30 agosto. Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad un andamento altalenante dei contagi e dei ricoveri, che però rimangono sotto controllo, mentre i decessi purtroppo continuano ad essere piuttosto elevati. Per avere una panoramica completa dell’andamento della situazione covid nel nostro paese, recuperiamo il bollettino coronavirus di ieri, in attesa dell’aggiornamento odierno.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 8.355 nuovi contagi, con 62.967 tamponi processati in 24 ore, dati che si traducono in un tasso di positività del 13,3%. Tasso in discesa, dunque, rispetto alla giornata di domenica, nella quale si attestava al 15%. Ancora piuttosto elevati i decessi, a quota 60, mentre sono contestualmente guarite 19.417 persone positive. Dal punto di vista della pressione ospedaliera, il bollettino coronavirus di ieri ha registrato solamente 3 ingressi in terapia ordinaria, mentre è rimasto invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, con 0 nuovi ingressi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS: NUOVE REGOLE PER L’ISOLAMENTO

Mentre attendiamo quotidianamente l’aggiornamento del bollettino coronavirus per capire se la situazione epidemiologica nel nostro paese sia o meno sotto controllo e se stiamo per approcciarci ad un nuovo incremento dei contagi, è importante tenere anche sempre un occhio sul parere degli esperti e sugli aggiornamenti decisi dal Consiglio superiore della Sanità nell’ambito del contenimento del virus. Proprio il CSM si è riunito nella giornata di ieri, e secondo alcune fonti dovrebbe emanare tra oggi e domani la circolare che prevede le nuove regole per l’isolamento.

Se ne parla già da tempo, ma ora sembra che sia stata presa una decisione definitiva, cambierà l’isolamento e si procederà verso una sorta di quarantena light. In generale, sembra che si parli di una riduzione a 5 giorni dell’isolamento nel caso in cui nelle 48 ore precedenti non siano comparsi sintomi e nel caso in cui si possa presentare un tampone negativo. Nel caso in cui, invece, si risulti positivi, l’isolamento potrebbe concludersi dopo un massino di 10/15 giorni. Si tratta, però, ancora di indiscrezioni, quindi attenderemo l’eventuale circolare e gli aggiornamenti del bollettino coronavirus per capire se si rivelerà utile o dannoso ridurre l’isolamento.











