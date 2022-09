Bollettino Coronavirus Italia 30 settembre/ Ministero Salute: +37.522 casi

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: I DATI DI IERI, 29 SETTEMBRE

Siamo in attesa dei dati aggiornati sul bollettino Coronavirus di oggi, 30 settembre. In attesa di capire quali sono i numeri di questo venerdì, che il Ministero della Salute diffonderà come di consueto nel pomeriggio, vediamo qual è stato il tasso di positività al Covid in Italia nella giornata di ieri, con tutti i relativi numeri. Il tasso di positività è tornato a salire: 18,9% nel bollettino di giovedì 29 settembre 2022. 37.522 i nuovi contagiati su 198.119 tamponi processati. Dall’inizio della pandemia di coronavirus sono stati certificati in Italia 22.432.803 casi. Per quanto riguarda i morti, nelle 24 ore precedenti all’ultimo bollettino sono stati segnalati 30 deceduti, per un totale di 177.054. I nuovi guariti sono invece 20.719, per un totale di 21.779.604.

Le persone positive al coronavirus in Italia nell’ultimo bollettino sono state 476.145, di cui 472.155 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoveri sono aumentati: le persone ricoverate nelle aree mediche Covid sono 3.849 (+134 nella giornata di giovedì), mentre i malati in terapia intensiva sono 141 (+2), di cui 23 sono ingressi giornalieri. I nuovi casi per regione si dividono così: 6.872 in Lombardia, 5.222 in Veneto, 3.723 in Piemonte e 3.161 in Lazio. A seguire le altre.

BASSETTI: “STOP MASCHERINE? SBAGLIATO ANDARE AVANTI CON OBBLIGHI, MA…”

Sulle pagine de Il Giornale ha parlato Matteo Bassetti, primario di infettivologia dell’ospedale di Genova: “Negli ospedali e rsa le mascherine le terrei per tutti i visitatori. È una questione di sicurezza e di tutela per pazienti e ospiti fragili. Diverso è il caso dei trasporti dove togliere la mascherina è un fatto inevitabile. Dobbiamo uniformare i nostri comportamenti”. Infatti, secondo l’esperto, “Se arrivo in Italia con un aereo tolgo la mascherina in volo, prendo il bus e la devo mettere, poi prendo un treno regionale e me la tolgo perché nessuno la usa. È un caos”.

Secondo Bassetti, “Solo ai fragili e agli anziani va fortemente raccomandato l’uso della mascherina, sui trasporti e anche al supermercato. Ma usciamo dalla logica di una misura uguale per tutti. Sarebbe sbagliatissimo andare avanti con gli obblighi”. Dunque secondo l’infettivologo è scambiato andare avanti con misure restrittive ma allo stesso tempo bisognerebbe comprendere come agire da situazione a situazione.











