Bollettino Coronavirus Italia 31 ottobre/ Dati Min Salute: tasso di positività all’1%

Anche in quest’ultimo giorno del mese, domenica 31 ottobre 2021, si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Italia, che contribuisce a fornire un’istantanea aggiornata della situazione connessa alla pandemia nel nostro Paese, con una particolare attenzione riservata all’individuazione di nuovi casi di positività al virus SARS-CoV-2 e alla pressione esercitata dai pazienti Covid sul tessuto nosocomiale dello Stivale, già messo a dura prova nelle precedenti ondate di contagi.

Volgendo lo sguardo ai dati di ieri, si evince come il tasso di positività si sia mantenuto all’incirca sui livelli della giornata antecedente, attestandosi all’1%. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.878 contagiati su 477.352 tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici. In totale, i casi certificati dall’inizio della pandemia sono 4.767.440. Per quanto riguarda i morti, invece, ne sono stati segnalati 37, che hanno portato il totale a 132.074. 3.103, invece, i nuovi guariti. Negli ospedali, i ricoverati Covid sono 2.707 nei reparti ordinari (+49), mentre nelle terapie intensive ci sono 346 pazienti (-3).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 31 OTTOBRE: IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE IL RICORSO DI ALCUNI DOCENTI CONTRO IL GREEN PASS

Intanto, in attesa di scoprire i numeri che daranno vita al bollettino Coronavirus Italia di oggi, con il Ministero della Salute che rilascerà i dati nel pomeriggio odierno, si segnala una notizia connessa al Green Pass: il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da alcuni docenti contro l’obbligo della certificazione sanitaria a scuola.

Più precisamente, in due distinti decreti, la Terza Sezione presieduta da Franco Frattini ha confermato la decisione del Tar del Lazio, spiegando che “le presunte violazioni della privacy sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi”.

