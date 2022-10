Bollettino Coronavirus Italia 4 ottobre/ +47 morti, 13.316 i nuovi contagiati

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Come ogni pomeriggio, intorno alle 16 dovrebbe arrivare il bollettino con i dati relativi al Coronavirus in Italia. Il report, pubblicato dal Ministero della Salute, contiene i dati aggiornati riguardo nuovi contagi, decessi e ricoveri. In attesa di quello odierno, andiamo a vedere cosa ci ha rivelato il bollettino Coronavirus Italia di ieri, 3 ottobre 2022. Come reso noto dal ministero della Salute, nelle 24 ore precedenti all’ultimo bollettino erano stati 13.316 i nuovi contagiati su 85.693 tamponi processati. La percentuale, dal 19,3% di domenica, è scesa al 15,5% di ieri.

Il bollettino coronavirus Italia ha segnalato inoltre 47 nuovi decessi, portando così il totale di vittime da Covid-19 da inizio pandemia a 177.197. Nell’ultimo bollettino abbiamo notato un rialzo dei pazienti in terapia intensiva: +7 per un totale di 140. +228 pazienti negli altri reparti (totale 4.520). 462.289 persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: PARLA PREGLIASCO

In attesa dei dati di oggi del bollettino Coronavirus Italia, andiamo a vedere qualche novità in merito al Covid-19. Il virologo Pregliasco, ieri, ha parlato della situazione del virus in Italia, consigliando a tutti la quarta dose, bambini compresi. “Non credo ci attenda una nuova ondata di Covid, quanto piuttosto una nuova onda” ha spiegato Fabrizio Pregliasco a La Stampa. “È come quando si getta un sasso nello stagno: si vengono a creare delle onde concentriche che poi progressivamente si diradano. Il livello di immunizzazione, tra numero di vaccinati e infetti è piuttosto alto e quindi ci proteggerà dal rischio di ammalarci come un anno fa”.

Secondo Pregliasco, bisogna continuare con le misure che abbiamo adottato fino a presto momento, “A partire dall’attenzione alla quarta dose di vaccino”. Il virologo, infatti, crede che sia il caso “che si vaccinassero tutti una quarta volta, compresi i bambini”. I casi, dunque, dovrebbero essere minori complice l’infezione pregressa e le vaccinazioni, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia.











