Bollettino Coronavirus Italia 5 settembre/ Dati Min. Salute: 4.773 ricoverati

Si rinnova anche oggi, domenica 5 settembre 2021, l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Italia, che, per mezzo dei dati diramati dal Ministero della Salute, permette di disporre di un’istantanea costantemente aggiornata in merito all’andamento della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese, tenendo sotto controllo i nuovi contagi e, in particolar modo, la pressione sulla rete nosocomiale, elemento che ha mandato in crisi il sistema sanitario nazionale nel corso delle precedenti ondate virali.

In attesa di scoprire le statistiche aggiornate, volgiamo per un istante lo sguardo a quelle di ieri, scoprendo che il tasso di positività in Italia è sceso all’1,9%, con l’individuazione di 6.157 casi su 331.350 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Per quanto concerne i decessi, ne sono stati registrati 56 nelle ultime 24 ore, quindi nel complesso ci si avvicina purtroppo a quota 130mila morti, visto che, attualmente, siamo a 129.466. Invece, sono 4.204 i pazienti ricoverati con sintomi in aree mediche Covid (+40) e 569 i degenti Covid in terapia intensiva (+13), dove sono stati segnalati 53 ingressi giornalieri.

CORONAVIRUS ITALIA, SILERI: “VIA MASCHERINA SE TUTTI HANNO GREEN PASS”

Mentre attendiamo di conoscere i dati del nuovo bollettino Coronavirus Italia, riportiamo nel frattempo le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nell’ambito di un’intervista pubblicata in data odierna sulle colonne del quotidiano “Il Messaggero”: “Bisogna iniziare a valutare il fatto di eliminare la mascherina in ambienti dove tutti hanno il Green Pass, mentre sull’obbligo vaccinale una decisione deve prenderla l’Ue. Mi pare evidente che sia opportuno tenere l’opzione dell’eventuale obbligo nel cassetto, ma andrebbe valutata solo come extrema ratio”.

Tuttavia, “è prematuro parlare di obbligo. Un obbligo deve avere utilità immediata proporzionale al rischio epidemico e ora le cose stanno andando bene. Poi dovremmo anche chiederci che fanno gli altri Paesi. L’unico a introdurre l’obbligo nel mondo occidentale può davvero essere l’Italia e su quale base? I nostri tassi di vaccinazione sono tra i più alti. Al limite potrebbe avere senso qualora fosse una scelta diffusa. Decida l’Ue se è il caso, come fatto per il Green Pass”.



