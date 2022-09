Bollettino coronavirus Italia 5 settembre/ Fedriga: “Necessario allentare regole”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Nella giornata di oggi, come ormai d’abitudine nel corso dei due anni di gestione dell’emergenza sanitaria, verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia. Mentre attendiamo l’aggiornamento di oggi, che verrà emanato dal Ministero della Salute attorno alle 16, recuperiamo il bollettino di ieri che ci aiuta a disegnare un’immagine mentale più chiara dell’andamento della pandemia. Bisogna, però, ricordare che nella giornata di oggi e domani potrebbe registrarsi un leggero aumento dei contagi, dovuto al riconteggio dei casi del fine settimana.

Comunque, nella giornata di ieri i contagi erano stati 13.197 a fronte di 111.946 tamponi processati. Nel bollettino coronavirus dell’Italia di ieri il tasso di positività era cresciuto leggermente, passando a quota 11,8% (mentre, nella giornata di sabato, era stato dell’11,6%). Purtroppo, nella giornata di ieri si sono registrati anche 30 nuovi decessi, ed analogamente 18.181 guarigioni. Ottima la pressione ospedaliera, con appena +2 ingressi in terapia intensiva (che portano il totale a quota 190) e -57 in terapia ordinaria (per un totale che si attesta a quota 4.573).

Mentre attendiamo che il bollettino coronavirus dell’Italia venga aggiornato dal Ministero della Salute con i dati della giornata di oggi, recuperiamo i pareri di alcuni esperti, nonché le notizie sull’emergenza sanitaria che quotidianamente si susseguono. Nella giornata di oggi vediamo il parere del governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, riportato da Ansa. Fedriga ricorda come “la cartina tornasole nella gestione del virus è la saturazione degli ospedali e la grande vittoria del vaccino è stata proprio aver liberato i nosocomi”.

Il governatore nel suo intervento ricorda anche come “oggi non abbiamo più posti letto per il covid ma per persone ricoverate per altre patologie con il covid”. Pertanto, in questa situazione “diametralmente opposta rispetto all’inizio della pandemia, è necessario allentare le regole per dare migliori risposte al cittadino”. Che la pressione ospedaliera sia in forte calo è già evidente dai dati del bollettino coronavirus, che da diverse settimane registra pochi (e talvolta anche in negativo) ricoveri in ospedale. Secondo Fedriga “oggi è possibile convivere con il covid, (..) e adeguarsi alle evoluzioni del virus è necessario (..) per andare verso la normalità”.











