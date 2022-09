Bollettino coronavirus Italia 6 settembre/ Nuovo studio su Centaurus: “simile a BA.5”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Nel corso della giornata di oggi, come ormai d’abitudine in questi ultimi due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria in Italia e nel mondo, verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia. Mentre attendiamo l’aggiornamento di oggi, che dovrebbe arrivare puntualmente intorno alle 16, potrebbe essere utile recuperare il bollettino di ieri, per cercare di tracciare una linea mentale della pandemia e del suo andamento nel nostro paese. Nella giornata di ieri i contagi sono stati 6.610, a fronte di 63.822 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 SETTEMBRE/ +4 decessi, +6 ricoverati

Nel bollettino coronavirus dell’Italia di ieri, dunque, si è registrato un buon calo dell’indice di positività (calcolato in base ai positivi rispetto ai tamponi processati) che è passato a quota 10,3% (rispetto alla giornata di domenica, nella quale si era attestato all’11,8%). Nel bollettino di ieri, purtroppo, si sono registrati anche 40 decessi, mentre 13.706 positivi sono guariti nelle ultime 24 ore. Ottima la pressione ospedaliera, con -5 ingressi in terapia intensiva (per un totale di 185) e -7 in terapia ordinaria (con un totale di 4.566).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 5 SETTEMBRE/ +40 morti, tasso positività 10,3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, “CENTAURUS MOLTO SIMILE A OMICRON 5”

Mentre attendiamo che il Ministero della Salute pubblichi il nuovo aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia per la giornata di oggi, martedì 6 settembre, recuperiamo una delle notizie più importanti delle ultime ore in merito alla pandemia. Da un recente studio del Karolinska Institutet in Svezia è emerso come la sottovariante Omicron BA.2.75, rinominata anche Centaurus online, non sembra essere più resistente agli anticorpi rispetto alla variante Omicron 5.

Si tratta di una notizia importante soprattutto perché permette di osservare e reagire a Centaurus in modo calcolato, tenendo a mente che gli anticorpi sviluppati grazie ad Omicron 5 sono assolutamente in grado di difendere la popolazione anche da Centaurus. Infatti, si teme che Centaurus possa essere la protagonista della prossima ondata, ma per capirlo sarà certamente necessario attendere gli sviluppi del bollettino coronavirus per l’Italia. Tuttavia, se prima se temeva che potesse rappresentare una nuova sfida per il sistema sanitario, ora ci si potrà muovere con la certezza che la maggior parte della popolazione abbia già sviluppato gli anticorpi necessari contro Centaurus.

Bollettino vaccini covid oggi 5 settembre/ Rallenta la campagna, +800 dosi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA