Bollettino coronavirus Italia 7 ottobre/ Sebastiani: “Tornino le mascherine a scuola”

Come d’abitudine da febbraio 2020, anche oggi verso le 16 dovrebbe arrivare il quotidiano aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia da parte del Ministero della Salute. Nell’ultimo periodo i contagi nel nostro paese sembrano essere decisamente in aumento, tanto da spingere alcuni esperti a considerare l’idea di indossare nuovamente le mascherine. Tuttavia, fortunatamente, la pressione ospedaliera sembra essere ancora sotto controllo. Comunque, mentre aspettiamo i dati del bollettino coronavirus di oggi, recuperiamo quelli di ieri, giovedì 6 ottobre.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati complessivamente 44.853 a fronte di 222.926 tamponi analizzati. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari al 20,1%, in linea con quello di mercoledì. Nel bollettino coronavirus dell’Italia di ieri si sono, purtroppo, registrati anche 56 nuovi decessi, che portano il totale a 177.356. Dal punto di vista della pressione ospedaliera, infine, nella giornata di ieri sono stati ricoverati 9 pazienti in terapia intensiva (il totale sale a 180) e 115 in area non critica (con un totale che si attesta a 5.188 pazienti ricoverati).

Mentre, insomma, il bollettino coronavirus dell’Italia sembra registrare un generale aumento dei contagi nell’ultimo periodo, un po’ a causa del freddo ed un po’ dal fatto che le persone si sentano più sicure ed abbiano abbassato le difese, recentemente sono scaduti gli obblighi relativi alle mascherine. Tuttavia, Giovanni Sebastiani, primo ricercatore presso l’Istituto per le Applicazioni di Calcolo del CNR, ritiene che “in assenza di alternative efficaci, gli studenti e gli insegnanti dovrebbero continuare ad indossare le mascherine a scuola”.

Secondo Sebastiani siamo davanti ad “una nuova ondata”, e sarebbe opportuno che “anziani e malati si affrettino a richiedere la quarta dose”, anche se per ora sembra essere ancora troppo presto per fare ipotesi riguardo al “plateau delle infezioni”. In merito alla situazione ospedaliera, infine, il dottor Sebastiani ritiene che “la curva dei ricoveri in rianimazione tornerà a risalire entro un paio di giorni”, si tratti di una cosa “inevitabile”, dati i dati del bollettino coronavirus che segnano un aumento dei ricoveri nella maggior parte delle Regioni.











