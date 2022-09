Bollettino coronavirus Italia 8 settembre/ Arriva l’app per riconoscere i positivi

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Nella giornata di oggi, come d’abitudine da quando il covid è entrato inaspettatamente nelle nostre vite, sconvolgendole, verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia da parte del Ministero della Salute. Nell’ultimo periodo l’andamento dell’infezione nel nostro paese è stata parecchio altalenante, tra giornate in calo e giornate in cui abbiamo assistito ad aumenti vertiginosi. Mentre attendiamo i dati aggiornati, potrebbe essere utile recuperare il bollettino coronavirus dell’Italia di ieri.

Nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha registrato 17.575 nuovi contagi da covid, a fronte di 163mila tamponi processati. Questi due dati si traducono in un calo del tasso di positività che ieri si attestava al 10,7% (mentre, nella giornata di martedì era a quota 12,2%). Purtroppo, il bollettino coronavirus dell’Italia di ieri registrava anche 57 nuovi decessi, portando il totale delle vittime a 176.009. Ottima, infine, la pressione ospedaliera, in costante ribasso da giorni, e che ieri attestava -1 paziente in terapia intensiva e -160 in reparti ordinari (portando i rispettivi totali a quota 184 e 4.299).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, UN’APP AIUTA A INDIVIDUARE I POSITIVI

Insomma, la situazione covid nel nostro paese sembra essere tutto sommato, per ora, piuttosto sotto controllo, ma attenderemo che il bollettino coronavirus dell’Italia di oggi confermi o smentisca questa posizione. Mentre aspettiamo, però, potrebbe essere utile recuperare le notizie e gli aggiornamenti che quotidianamente si susseguono, e nella giornata di oggi si parla di una nuova tecnologia sviluppata dalla Maastricht University, nei Paese Bassi.

I ricercatori dell’Institute of Data Science, infatti, sembrano aver sviluppato un’applicazione utile a capire se una persona sia positiva al coronavirus. Questo riconoscimento si basa sulla voce delle persone e dovrebbe avere un’accuratezza del 89%, stando ai ricercatori che l’hanno sviluppata, oltre ad essere decisamente economica. Il responso dell’app arriva in meno di un minuto e riconosce un eventuale cambio del timbro della voce, dovuto proprio all’infezione delle vie respiratorie. Attenderemo e vedremo se l’app avrà una qualche influenza sul bollettino coronavirus dell’Italia seguendone quotidianamente gli sviluppi, nella speranza di essere sempre più prossimi alla conclusione dell’emergenza pandemica.

