Bollettino Coronavirus Italia 7 settembre/ Dati Ministero Salute: positività al 12.3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Anche oggi 7 settembre 2022, come ogni giorno siamo in attesa del bollettino coronavirus Italia con i dati sulla situazione epidemiologica aggiornati ad oggi. Come di consueto, i dati del Ministero della Salute arriveranno nel pomeriggio. Analizziamo dunque quelli di ieri, martedì 6 settembre 2022. Secondo i dati pubblicati dal Ministero, nelle 24 ore precedenti all’ultimo bollettino, sono stati rilevati 24.855 nuovi casi positivi su oltre 202 mila tamponi processati tra molecolari e antigenici. Cresce dunque la percentuale di positività: dal 10,4% di lunedì al 12,3% di ieri.

Il bollettino coronavirus Italia di ieri segnala inoltre 80 nuovi decessi, il doppio rispetto alla giornata di lunedì: il totale delle vittime da inizio febbraio 2020 sale a 175.952. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali italiani, vediamo che resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (185), mentre è buono il dato nei reparti ordinari: -107 pazienti. Il conto dei guariti sale a 42.884 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS OGGI: STOP ALL’ISOLAMENTO PER I POSITIVI?

In attesa del bollettino Coronavirus di oggi, vediamo le ultime notizie di giornata. Il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, presente presso l’ospedale San Martino di Genova, ha fatto il punto sulla situazione Covid, avanzando una proposta: “Dobbiamo fare uno sforzo in più verso la normalità, che significa arrivare a prendere la decisione di annullare l’isolamento per i positivi senza sintomi, che sarebbe il vero passo in avanti”. Secondo il sottosegretario, dunque, anche i positivi senza sintomi presto saranno liberi di circolare.

“Abbiamo già fatto un primo passo che prevede la riduzione dei giorni di isolamento per i positivi senza sintomi e confido che nei prossimi giorni si possa fare questo ulteriore intervento che rappresenterebbe il passaggio definitivo da una fase pandemica a un fase endemica” ha continuato Costa. I contagiati, con le dovute precauzioni, dovrebbero dunque essere liberi di circolare.











