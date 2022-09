Bollettino coronavirus Italia 9 settembre/ Iss: “RT in aumento, ricoveri in calo”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI IERI

Puntuale come sempre, il Ministero della Salute attorno alle 16 dovrebbe aggiornare il bollettino coronavirus dell’Italia con i dati su contagi, decessi e ricoveri della giornata di oggi, venerdì 9 settembre. Nell’ultimo periodo la pandemia sembra procedere in modo piuttosto altalenante, anche se va detto che comunque i dati rimangono per lo più positivi. Per dirlo con certezza, recuperiamo il bollettino coronavirus dell’Italia della giornata di ieri, giovedì 8.

Ieri i nuovi contagi registrati sono stati 17.550 con circa 150 mila tamponi processati in 24 ore. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari all’11,7% (in leggero aumento rispetto alla giornata di mercoledì che era del 10,8%). Purtroppo, nel bollettino coronavirus dell’Italia di ieri si sono registrati anche 89 nuovi decessi (con un aumento di 57 unità rispetto al dato della giornata precedente). Sempre positiva la situazione, infine, negli ospedali italiani, con +1 ingresso in terapia intensiva (con un totale che ora si attesta a quota 185) e -149 nei reparti ordinari (per un totale di 4.150 pazienti ricoverati).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, ISS: “CALA INCIDENZA, RT IN AUMENTO”

Nel frattempo che aspettiamo che il bollettino coronavirus dell’Italia riceva il suo aggiornamento con i dati della giornata di oggi, venerdì 9, a cura del Ministero della Salute, recuperiamo anche alcune delle notizie che quotidianamente si susseguono. In particolare, in mattinata l’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il suo nuovo report sull’andamento generale della pandemia nel nostro paese. In particolare, nel nuovo report dell’ISS si evidenzia come l’incidenza settimanale del covid sia diminuita a 197 casi ogni 100mila abitanti (settimana scorsa era di 243 casi/100mila abitanti).

Similmente, come evidenzia anche il bollettino coronavirus dell’Italia, cala l’occupazione degli ospedali, che si attesta ora all’1,9% dei posti in terapia intensiva e al 6,5% dei posti in reparti ordinari (settimana scorsa erano del 2,1% e del 7,7%). Purtroppo, però, il report dell’ISS evidenzia come a crescere sia l’RT che ha toccato lo 0,88 (rispetto allo 0,85 della rilevazione precedente). Infine, nel report l’ISS getta anche luce sul fatto che tre regioni in Italia siano classificate a rischio “moderato”, mentre le restanti 18 sono considerate a “basso” rischio.











