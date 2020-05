Bollettino coronavirus Lazio/ Dati 1 maggio: +8 morti e +56 casi positivi

Pubblicità

Arrivano notizie confortanti dal bollettino coronavirus del Lazio di oggi, venerdì 1 maggio 2020. La Regione pochi minuti fa ha diramato l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria ed è stato registrato un calo record per il terzo giorno consecutivo: nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono contati 8 decessi e 56 casi positivi, che hanno portato il bilancio complessivo a 6.672 contagiati e 482 morti. Buone notizie anche dagli ospedali: ad oggi si contano 1.372 ricoverati con sintomi, 105 ricoverati in terapia intensiva e 2.969 in isolamento domiciliare. Boom di guariti, 165 in più rispetto a ieri: il triplo rispetto ai nuovi contagiati. «In occasione della festa del Primo Maggio voglio rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari e un abbraccio ideale dallo Spallanzani dove questa mattina mi sono recato in visita», ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LAZIO: I DATI DEL 1° MAGGIO

Si è registrato un calo di ricoverati anche all’Istituto Spallanzani, cinque pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore: al momento, sono 95 i casi positivi, 16 necessitano di supporto respiratorio. Lo Spallanzani ha inoltre reso noto che nelle prossime ore sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. Importanti aggiornamenti dal fronte test sierologici: al via a maggio i primi esami, in programma test su un campione di 300 mila persone tra personale sanitario e forze dell’ordine. I risultati sono attesi già nella seconda metà del mese: «La gara per l’acquisizione dei kit è terminata ieri, gli uffici della centrale acquisiti stanno predisponendo gli atti per aggiudicazione della gara è stato dato mandato alle singole Asl e aziende ospedaliere di presentarci piano per il prelievo venoso a tutti operatori servizio sanitario», le parole dell’assessore D’Amato riportate da Roma Today.





