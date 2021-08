Bollettino Coronavirus Lombardia 12 agosto/ Dati: positività al 2%, +11 ricoveri

Anche in data odierna, giovedì 12 agosto 2021, si rinnova il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, grazie ai dati diramati dalla Regione presieduta da Attilio Fontana, che consentono di disporre di un’istantanea puntuale e aggiornata relativamente all’andamento della curva epidemiologica, con un occhio di riguardo alla crescita dei contagi e alla pressione esercitata sui nosocomi locali. Quest’ultima voce, in linea con il trend nazionale, è in moderato aumento, ma non è ancora tale da allarmare i vertici sanitari e amministrativi.

In attesa delle nuove statistiche, che saranno fruibili nella seconda metà del pomeriggio odierno, diamo un’occhiata a quelle di ieri, che rivelano un incremento dei nuovi casi di positività: in 24 ore se ne sono contati 768 su 36.816 tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici). Sono stati due, invece, i decessi: il computo totale ha toccato quota 33.845 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Altra voce che preoccupa è quella legato alla percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, in rialzo dello 0,7%: dall’1,3% di ieri al 2% di oggi. Infine, salgono i ricoveri negli ospedali della Lombardia: stabili le terapie intensive (35), ma +11 pazienti negli altri reparti Covid (264).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, LETIZIA MORATTI: “SAREMMO IN ZONA BIANCA ANCHE CON I VECCHI PARAMETRI”

Mentre aspettiamo lo svelamento dei nuovi dati inerenti al bollettino Coronavirus Lombardia odierno, sottolineiamo che, ad oggi, la regione non rischia la zona gialla e rimane nella fascia bianca e la situazione sarebbe analoga anche con i vecchi parametri. Lo ha rivelato su Facebook l’assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, mediante un lungo messaggio: “Tutte le regioni italiane sono al momento valutate con uno stato di rischio basso e categorizzate in zona bianca, anche in virtù del fatto che c’è stato un cambio della modalità di valutazione degli indicatori”, ha scritto.

La sola incidenza sopra la soglia di 50/100mila non è più sufficiente. La valutazione della scorsa settimana emersa dalla cabina di regia evidenzia come la Lombardia, anche con i parametri precedenti che prendevano in considerazione l’incidenza, non avrebbe cambiato colore, a differenza di altre undici regioni italiane”.

