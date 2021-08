Bollettino coronavirus Lombardia 11 agosto/ +768 casi, ricoverati in rialzo

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, mercoledì 11 agosto 2021, non porta buone notizie. Pochi istanti fa la Regione guidata da Attilio Fontana ha reso noti i dati aggiornati sull’emergenza epidemiologica e, rispetto a ieri, c’è da registrare un aumento di contagiati: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 768 nuovi casi positivi su 36.816 tamponi processati.

La provincia più colpita è quella di Milano con 249 nuovi infettati, di cui 107 Milano città. Questo il bilancio aggiornamento dell’incremento di contagiati per provincia: +46 casi in provincia di Bergamo, +90 casi in provincia di Brescia, +36 casi in provincia di Como, +43 casi in provincia di Cremona, +8 casi in provincia di Lecco, +18 casi in provincia di Lodi, +48 casi in provincia di Mantova, +46 casi in provincia di Monza e Brianza, +33 casi in provincia di Pavia, +14 casi in provincia di Sondrio e +94 casi in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: RICOVERI IN RIALZO

Il bollettino coronavirus della Lombardia odierno segnala purtroppo due nuovi decessi: il conto totale sale a 33.845 vittime di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Altro dato che preoccupa è quello legato alla percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, in rialzo dello 0,7%: dall’1,3% di ieri al 2% di oggi. Infine,rilevato un aumento di ricoverati negli ospedali della Lombardia: stabili le terapie intensive (35), ma +11 pazienti negli altri reparti Covid (264).





