Bollettino coronavirus Lombardia 12 settembre/ Fine della DAD, isolamento a scuola

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 settembre, arriverà, puntuale come sempre attorno alle 17, l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus della Regione Lombardia con il numero dei contagi, dei decessi e dei ricoveri, divisi anche per provincia. Mentre aspettiamo i dati di oggi, però, potrebbe far comodo recuperare il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri. Nella giornata di domenica 11 i nuovi contagi sono stati 1.851 a fronte di 16.894 tamponi processati in 24 ore.

Questi due dati si traducono in un tasso di positività che risultava essere in calo rispetto alla giornata di sabato, attestandosi ieri a quota 10,95% (sabato, invece, era all’11,4%). Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, purtroppo, registrava anche 9 nuovi decessi che portano il totale a 42.368. Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, rimangono stabili le terapie intensive con 0 nuovi ingressi (ed un totale di 13 pazienti ricoverati), mentre nei reparti ordinari si sono registrati 5 nuovi accessi (il totale è di 507). In testa ai contagi si posiziona sempre Milano con 486 casi, seguita da Brescia (279) e Bergamo (234).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, ISOLAMENTO A SCUOLA E DAD

Nel frattempo che attendiamo pazientemente la pubblicazione del bollettino coronavirus della Regione Lombardia aggiornato con i dati di oggi, recuperiamo le notizie che si sono susseguite nelle ultime ore in merito all’emergenza covid. In generale, questo è il periodo del ritorno a scuola e dopo numerose discussioni interne alla cabina di regia, sono state decise le regole che accompagneranno i ragazzi sui banchi di scuole. Cade, innanzitutto, l’obbligo della mascherina durante le lezioni.

Oltre a questo, però, il Ministero dell’Istruzione ha anche deciso di interrompere definitivamente il meccanismo della didattica a distanza. Non sarà, dunque, più permesso seguire le lezioni da casa, e gli studenti positivi saranno “costretti” a perdere giornate di lezione, esattamente come per tutte le altre malattie. Inoltre, la circolare del Ministero prevede anche che non ci saranno test o rilevazioni sugli studenti (come gli screening della temperatura all’ingresso), ma per gli studenti che dovessero presentare sintomi simili al covid durante le lezioni, è prevista l’istituzione di una stanza dedicata all’isolamento, con avviso ai genitori per gli studenti minorenni. Seguiremo gli sviluppi del bollettino coronavirus della Lombardia per vedere se il ritorno a scuola influenzerà i nuovi contagi quotidiani.

