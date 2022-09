Bollettino Coronavirus Lombardia 11 settembre/ Dati: tasso positività pari all’11,4%

Torna anche nella giornata di oggi, domenica 11 settembre 2022, il bollettino Coronavirus Lombardia, che contribuisce a immortalare la situazione puntuale circa la pandemia di Covid-19 sul territorio regionale. Come al solito, trovandoci nel fine settimana, occorrerà attendere la divulgazione delle statistiche da parte del Ministero della Salute, al quale si affida totalmente la Regione per le comunicazioni di carattere sanitario. Intanto, tornando a 24 ore fa, possiamo dire che sono stati 2.310 i nuovi contagi Covid registrati in Lombardia, a fronte di 20.144 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, e un tasso di positività pari all’11,4%.

Bollettino vaccini Covid oggi 11 settembre/ 84,10% italiani ha ricevuto terza dose

I decessi sono stati 8 (42.359 da febbraio 2020), mentre i ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 502, 6 in più rispetto a venerdì (quelli in terapia intensiva rimangono 13). Infine, la ripartizione dei contagi provincia per provincia: a Milano i nuovi positivi sono 537. A completare la top five sono Brescia (382), Bergamo (285), Varese (197) e Monza e Brianza (174).

Bollettino Coronavirus Italia 11 settembre/ Dati Min. Salute: tasso positività 11,1%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DA DOMANI DISPONIBILI I VACCINI BIVALENTI

In attesa di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, rammentiamo che da domani, lunedì 12 settembre 2022, sarà disponibile il nuovo vaccino anti-Covid bivalente, contenente il ceppo originario del virus di Wuhan e la variante Omicron, in circolazione da novembre 2021. In particolare, nei centri vaccinali sarà distribuito inizialmente il preparato Pfizer, per poi proseguire con quello di Moderna, per un totale di 3 milioni di dosi in arrivo nel mese di settembre.

In una circolare inviata nelle scorse ore agli ospedali e alle Ats il “Pirellone” ha inteso precisare a quali categorie di cittadini sia raccomandata la somministrazione dei vaccini aggiornati, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute. Come riportato dal “Corriere della Sera”, “i nuovi farmaci saranno utilizzati solo per le iniezioni di richiamo. Saranno quindi impiegati per la quarta dose agli over 60, ai fragili, agli operatori sanitari, ai lavoratori e agli ospiti delle residenze sanitarie per anziani, alle donne in gravidanza. Inoltre verranno iniettati come terza dose a tutti gli over 12. La somministrazione va programmata ad almeno 120 giorni dall’ultima o da un precedente tampone positivo. I pazienti non potranno scegliere il farmaco: sarà proposto automaticamente ai soggetti per cui è indicato”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 SETTEMBRE/ Dati: +2.310 casi, 8 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA