Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 marzo/ +8 ricoveri, positività 9.7%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati di oggi, sabato 12 marzo 2022. Si sta per concludere una nuova settimana in zona bianca per la regione che più ha pagato a caro prezzo la pandemia di covid, e lo stesso succederà anche per i prossimi sette giorni, visto che non sono affatto previsti cambi di colore. Anche se i contagi sono stati un po’ “ballerini” nell’ultimo periodo, con i casi che hanno avuto un andamento un po’ altalenante, la situazione è assolutamente sotto controllo, e lo si capisce anche dal report di ieri, quando i nuovi positivi emersi sono stati in totale 5.861 a fronte di 60.094 test anti covid sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 marzo/ -158 ricoveri, positività 12.4%

Il tasso di positività, ancora una volta al di sotto della media nazionale, è stato pari al 9.7 per cento, mentre i morti da covid stanno calando sensibilmente nell’ultimo periodo, chiaro indizio di una quarta ondata ormai in esaurimento, e ieri sono stati per l’esattezza 17, per un totale da inizio pandemia che resta comunque pesantissimo, pari a 38.889 vittime. Infine la situazione negli ospedali lombardi, dove ad oggi troviamo 73 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 1 allettato rispetto alla precedente comunicazione, e altri 783 in area medica, esattamente +7.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 11 MARZO/ +5.861 casi e 19 morti, positività 9,7%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 12 MARZO

La situazione covid in Lombardia, seppur in leggero miglioramento rispetto a qualche giorno fa, non sembra preoccupare, e di conseguenza si può pensare di tornare a breve ad una vita normale. Un primo segnale importante in tal senso è giunto negli scorsi giorni, quando sono state riaperte le porte degli ospedali e delle Rsa ai pazienti.

“Una giornata importante – è stato il commento della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – poiché si è tornati a consentire di incontrare i propri cari in ospedale. L’emergenza ci aveva costretto a interrompere o limitare di molto le visite. Riaperture che però dobbiamo fare in sicurezza. Ecco il senso della delibera di oggi. Un ritorno graduale alla normalità e al contatto umano verso chi è ricoverato in ospedale o in Rsa”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 11 MARZO/ +53.127 casi 156 morti: dati Ministero Salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA