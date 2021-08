Bollettino Coronavirus Lombardia 14 agosto/ Dati, Fontana “Immunità di gregge vicina”

Anche quest’oggi, sabato 14 agosto 2021, vigilia di Ferragosto, si rinnova il tradizionale e quotidiano appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, con la diffusione dei dati relativi all’andamento epidemiologico sul territorio regionale nel pomeriggio odierno. Essi, come di consueto, consentiranno di beneficiare di una fotografia aggiornata e puntuale in merito alla pandemia, con un focus specifico sui contagi riscontrati nelle ultime ventiquattro ore e sulla situazione in essere nelle corsie dei nosocomi regionali.

Intanto, volgendo lo sguardo ai numeri di ieri, in Lombardia si è rilevato un incremento di casi pari a 661 unità, a fronte di 35.314 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con annesso ritocco verso il basso del tasso di positività, che si attesta ora all’1,8%. Statistiche purtroppo aggravate dai cinque decessi verificatisi nelle ultime 24 ore e dai 7 nuovi ingressi nei reparti Covid ospedalieri. Lieve flessione, invece, per ciò che concerne l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive (-4).

CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa di conoscere le statistiche aggiornate del bollettino Coronavirus Lombardia, che saranno disponibili a decorrere dal pomeriggio odierno, va segnalato come anche dopo l’ultimo monitoraggio la regione sia rimasta in zona bianca, grazie soprattutto all’andamento positivo della campagna vaccinale, come ha confermato il governatore Attilio Fontana all’interno di una nota stampa ufficiale: “Con un’incidenza di 42,4 su 100 mila abitanti – ha dichiarato il presidente – e il 2 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, anche questa settimana la nostra regione si conferma in zona bianca, nel monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute”.

Il risultato, appunto, “conferma l’efficacia della vaccinazione, che in Lombardia ha raggiunto percentuali vicine alla cosiddetta immunità di gregge“. Un traguardo fondamentale perlomeno a livello territoriale e che, perlomeno a livello nazionale, risulta ancora distante (è corsa contro il tempo per arrivare all’80% di vaccinati entro l’inizio del mese di ottobre, ndr).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: I DATI DI VENERDÌ 13 AGOSTO 2021





