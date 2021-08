Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 agosto/ Tasso positività stabile al 2%

Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ha confermato un andamento di lieve aumento di circolazione del virus, appuntamento attorno alle ore 17.30 con i dati aggiornati ad oggi, venerdì 13 agosto 2021. Come vi abbiamo raccontato, giovedì sono stati registrati 679 nuovi contagiati su quasi 33 mila tamponi processati, con il tasso di positività stabile al 2%. Due i nuovi decessi, totale di 33.847 vittime da inizio pandemia, con +2 ricoverati in terapia intensiva e -2 pazienti negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dell’incremento dei casi positivi per provincia segnalato dal bollettino coronavirus della Lombardia di ieri: +187 contagiati in provincia di Milano (di cui Milano città +73), +39 in provincia di Bergamo, +72 in provincia di Brescia, +50 in provincia di Como, +35 in provincia di Cremona, +24 in provincia di Lecco, +16 in provincia di Lodi, +46 in provincia di Mantova, +48 in provincia di Monza e Brianza, +47 in provincia di Pavia, +8 in provincia di Sondrio e +86 in provincia di Varese.

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia aggiornato, da registrare un’importante novità sul fronte della campagna vaccinale. Come reso noto dalla Regione, da oggi per gli over 60 ci sarà accesso libero senza prenotazione con l’opportunità di ricevere la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna. L’assessore al Welfare Letizia Moratti ha reso noto che le nuove forniture di farmaci anti-Covid consentiranno di utilizzare le dosi di Astrazeneca prevalentemente per garantire il richiamo a coloro che hanno già ricevuto la prima dose di questo vaccino. Ricordiamo che la campagna vaccinale in lombardia ha raggiunto quota 13 milioni di dosi somministrati: 7,5 milioni di cittadini hanno aderito alla vaccinazione, di questi il 95% ha ricevuto almeno una dose, mentre l’85% ha completato il ciclo.

