Bollettino Coronavirus Lombardia 14 settembre/ Ieri tasso positività all’11,7%

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 settembre, è atteso il bollettino coronavirus della Regione Lombardia tramite i canali istituzionali. Il bollettino di ieri ha segnalato 4.364 nuovi casi di positività, conteggiati su più di 37 mila tamponi molecolari e antigenici, portando quindi il tasso di positività all’11,7%. Si registra dunque un aumento dal 9,7% registrato due giorni fa, un dato probabilmente sottostimato a causa del basso numero di tamponi effettuato nel week-end.

Il bollettino coronavirus Lombardia di ieri registra anche il triste dato di 9 nuovi decessi, portando il totale delle vittime del Covid a 42.384 dall’inizio della pandemia, a febbraio 2020. La pressione sui reparti di terapia intensiva diminuisce di 1 paziente, che ha abbassato il totale a 13 ricoveri in tutta la Regione. Aumentano invece i pazienti nei reparti ordinari, che ieri hanno visto l’ingresso di 19 persone, per 533 soggetti ricoverati in tutto. Sempre simile la distribuzione dei contagi nelle Province, che vede ancora una volta Milano in testa con 1.222 contagi, di cui circa la metà (520) a Milano città. Ecco i dati completi relativi a tutte le Province: Bergamo (473); Brescia (594); Como (241); Cremona (211); Lecco (134); Lodi (108); Mantova (197); Monza e Brianza (343); Pavia (252); Sondrio (103); Varese (366).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, SEMPRE MENO RICOVERI

Nelle ultime settimane, i pazienti ricoverati in ospedale sono diminuiti del 23,1% e questa diminuzione è una delle più alte e significative delle ultime sei settimane. Lo ha sottolineato un report a cura degli ospedali sentinella della Federazione aziende sanitarie e ospedaliere. Secondo il presidente della Federazione, Giovanni Migliore, la disponibilità dei vaccini bivalenti è un “un ulteriore contributo nella lotta al virus” e occorre “ripartire con vigore con la campagna vaccinale per immunocompromessi e anziani, che sono più a rischio”.

Sulla stessa linea si esprime il Ministro della Salute Roberto Speranza, che a Metropolis su La Repubblica sottolinea come “i vaccini aggiornati sono già distribuiti dalle Regioni. Quindi, se una persona si prenota oggi avrà sicuramente il vaccino aggiornato ad Omicron e questo è un fatto molto importante”. E parla di “fase espansiva” della campagna vaccinale, come evidenziano anche i dati pubblicati questa mattina dallo stesso Ministero.











