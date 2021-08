Bollettino Coronavirus Lombardia 15 agosto/ Dati: 389 ricoverati in ospedale

Anche in questa rovente giornata di Ferragosto, domenica 15 agosto 2021, si rinnova il quotidiano appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, utile a comprendere fino in fondo e con la massima precisione l’andamento della pandemia sul territorio regionale, a cominciare dal totale dei nuovi contagi rilevati e della pressione esercitata sugli ospedali del territorio, fino a questo momento non così opprimente, per fortuna, come si era verificato nei mesi invernali e primaverili.

Volgendo intanto lo sguardo alle statistiche di ieri relative alla regione guidata da Attilio Fontana, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 676 nuovi casi di positività. Inoltre, purtroppo sono stati rilevati 4 decessi, con il bilancio complessivo delle vittime da inizio pandemia che è salito a 33.856 unità. La situazione dei ricoverati in ospedale, invece, vede un aumento di 3 pazienti in terapia intensiva (36) e di 54 degenti negli altri reparti Covid (353). La provincia più colpita del giorno è stata, come sempre, quella di Milano (+144 positivi), seguita da quella di Varese (+99) e da quella di Brescia (+82).

CORONAVIRUS LOMBARDIA, VACCINI: CORSIA PREFERENZIALE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

In attesa di scoprire i dati che costituiscono il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, sottolineiamo che la Regione ha avviato una campagna specifica per favorire e incoraggiare l’adesione alla vaccinazione del mondo universitario. Infatti, da domani, lunedì 16 agosto, sul portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it sarà presente un’icona specifica, rivolta appunto agli studenti universitari, a cui sono state riservate agende prioritarie per la vaccinazione. Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, ha dichiarato che “l’accesso alla prenotazione sarà garantito anche agli studenti provenienti da altre regioni e agli studenti internazionali non in possesso di tessera sanitaria, ma con codice fiscale o altro codice identificativo”.

Come spiega “La Repubblica”, l’agenda prioritaria regionale sarà riservata dunque a tutti gli studenti universitari dai 17 ai 30 anni previa prenotazione, così come “è richiesta la preadesione anche agli studenti che provengono da altre regioni e non sono in possesso della tessera sanitaria lombarda (ma con codice fiscale) e agli assegnisti, ai dottorandi e ai professori a contratto”, mentre “per il personale docente e non degli atenei lombardi è previsto l’accesso diretto ai centri vaccinali”.



