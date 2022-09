Bollettino coronavirus Lombardia 15 settembre/ I booster aggiornati non decollano

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Verso le 17 di oggi pomeriggio, giovedì 15 settembre, verrà aggiornato il bollettino coronavirus della Regione Lombardia con tutti i dati inerenti all’avanzamento della pandemia sul territorio. In generale, ultimamente sembra che il covid sia in una fase di stabilità, con dati piuttosto positivi soprattutto dal punto di vista dei ricoveri negli ospedali. Per dirlo con certezza, però, recuperiamo il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, mercoledì 14 settembre.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO OGGI 15 SETTEMBRE/ OMS: "Pandemia vicina alla fine"

Nell’ultima giornata si sono registrati 2.871 nuovi contagi, a fronte di 24mila tamponi processati. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari all’11,7%, completamente in linea con il tasso registrato nella giornata di martedì. I nuovi decessi registrati, purtroppo, sono stati 3, anche questi in forte calo fortunatamente. Il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri dal punto di vista dei ricoveri he registrato –5 accessi in terapia intensiva e –8 nei reparti ordinari. Per quanto riguarda le singole province, rimane sempre Milano in testa, con 755 nuovi casi (dei quali 326 in città), seguita da Brescia (421) e da Bergamo (288 nuovi contagi).

INDAGINE POST-COVID/ Il 62% degli italiani è disposto a spendere di più per il benessere fisico e mentale

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, MEDICI PREOCCUPATI PER BOOSTER AGGIORNATO

Nel frattempo che attendiamo pazientemente l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus della Lombardia, con il numero dei nuovi contagi, ricoveri e decessi, recuperiamo alcune di quelle notizie e dei parerei degli esperti che si sono susseguite nelle ultime giornate. In particolare, in questo periodo si parla sempre di più del nuovo vaccino aggiornato e bivalente per il virus originale di Wuhan e per Omicron 1, al quale sta per unirsi anche il vaccino aggiornato per Omicron 4 e 5.

Secondo Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario della Federazione italiana dei medici di famiglia, “tanti pazienti ci tempestano di domane sui vaccini aggiornati”, e questo dimostra che “c’è stato un problema di comunicazione su questo tema”. Inoltre, sottolinea anche come “ad oggi non c’è la fila fuori dall’ambulatorio per fare il richiamo”, anche per via del fatto che in moltissimi si sono contagiati tra giungo e luglio ed è passato troppo poco tempo per richiedere il booster. Bartoletti conclude sottolineando che chi ha bisogno di fare il booster, non deve “aspettare l’ultimo aggiornamento”, ma recarsi al più presto in un hub per ricevere la sua dose booster. Vedremo se la campagna vaccinale riprenderà più in forma di prima e se questo avrà influenza sul bollettino coronavirus della Lombardia continuando a seguirlo in prima linea.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 SETTEMBRE/ +3 morti, -13 ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA