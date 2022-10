Bollettino Coronavirus Lombardia 16 ottobre 2022/ Dati: 94.368 attualmente positivi

Il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 16 ottobre 2022, verrà diramato nel pomeriggio odierno per mezzo dei canali ufficiali del Ministero della Salute (a cui la Regione fa riferimento nel fine settimana proprio per quanto concerne i dati legati al Covid, ndr) e fornirà una fotografia aggiornata circa la pandemia sul territorio regionale, con particolare riferimento ai nuovi contagi e alla pressione esercitata dai malati Covid sulle strutture nosocomiali.

Rileggendo il bollettino Coronavirus Lombardia di ieri, si scopre che nelle ultime 24 ore sono stati 7.701 i casi positivi rilevati, per un totale di 38.538 tamponi processati, fra antigenici e molecolari. Il tasso di positività è arrivato al 20%, mentre i morti sono stati 23 (42.769 dall’avvento della pandemia, nel febbraio 2020). Situazione ospedali: lieve incremento dei pazienti nei reparti di terapia intensiva (16 degenze) e nelle altre aree ospedaliere (1.123). Sono 94.368 gli attualmente positivi (+6.276), mentre il numero di dimessi/guariti è pari a 1.402.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 15 OTTOBRE: I NUOVI VACCINI BIVALENTI IN REGIONE

In attesa di conoscere le statistiche a cui dà vita il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, sottolineiamo che l’incremento di casi Covid non sorprende Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano. All’agenzia di stampa nazionale Adnkronos Salute, il medico ora in pensione ha affermato che l’incremento di contagi e una percentuale più alta di ricoveri “era un evento prevedibile in questo periodo dell’anno, con la circolazione delle varianti in corso e con l’apertura di tutte le attività. Ci sono le condizioni perché faccia meno danno che in passato. Potrebbe essere una piccola onda e non una grande ondata”.

Ormai, secondo quanto ha affermato l’ex infettivologo, “ci troviamo di fronte a una realtà in cui un vasto numero di persone ha incontrato il virus, a cui vanno aggiunte anche tante infezioni mai dichiarate. Questo comporta che le persone siano più difese dall’infezione grave. Non credo quindi che l’ondata in corso possa avere la portata di quelle di cui abbiamo già fatto esperienza”.











