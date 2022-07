Bollettino Coronavirus Lombardia 17 luglio 2022/ Dati: tasso di positività al 21,8%

Il bollettino Coronavirus Lombardia torna a palesarsi nella giornata di oggi, domenica 17 luglio 2022, per mezzo di un nuovo aggiornamento dei dati fornito dal Ministero della Salute, dal momento che, com’è ormai noto da tempo, il Pirellone nel fine settimana si affida alle statistiche diramate da Roma per quanto riguarda la pandemia di Covid-19 sul proprio territorio regionale. Soltanto nel pomeriggio odierno, tuttavia, sarà possibile scoprire le novità legate all’andamento del virus sul suolo lombardo e approfittiamo di questa attesa per esaminare i numeri emersi ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, 16 LUGLIO/ Dati: +11.928 casi, 30 morti

Sabato 16 luglio, a fronte di 54.634 tamponi processati (tra molecolari e antigenici, ndr), secondo il bollettino Coronavirus Lombardia, sono stati riscontrati 11.928 nuovi contagi, con un tasso di positività pari al 21,8%. I morti sono stati 30 (41.103 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria), mentre i ricoverati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 24 unità (-2 i degenti nelle terapie intensive). La provincia più colpita rimane quella di Milano, con 3.647 casi rilevati in un giorno solo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 16 LUGLIO/ 89.830 casi 111 morti: dati Ministero Salute

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PREGLIASCO: “PICCO DI CONTAGI VICINO”

In attesa di leggere il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, leggiamo le dichiarazioni rilasciate a “Il Giorno” dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, secondo cui “ci si accorge del picco della curva dei casi Covid quando si è superato. Stiamo osservando un rallentamento della velocità di crescita dei nuovi casi, che indica la possibilità che il picco dei contagi sia vicino. Ad agosto potremmo andare a migliorare, sempre che non arrivi un nuova variante che può cambiare le carte in tavola”.

"Sentenza psicologa no vax? Irricevibile, vergogna!"/ Speranza: "Asintomatici a casa"

Gli ha fatto eco anche l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico “San Martino” di Genova: “La variante Omicron 5 è arrivata nella stagione calda ma sarebbe potuta arrivare in inverno. La differenza è che nel 2020 un paziente infetto contagiava al massimo 3 persone. Oggi fino a 20. Il virus di oggi è dieci volte più contagioso in un contesto di socialità all’aperto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA