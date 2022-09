Bollettino Coronavirus Lombardia 18 settembre 2022/ Dati: positività cala, 12 morti

Con l’arrivo dell’autunno, è il momento di tornare a dare un’occhiata al bollettino Coronavirus in Lombardia per scoprire quello che è l’andamento dell’epidemia nella Regione con i dati di oggi, domenica 18 settembre 2022. I numeri che sono arrivati dalle autorità sanitarie competenti in questa settimana sono abbastanza stabili: il tasso di positività continua a calare. In attesa del nuovo aggiornamento, però, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus in Lombardia di ieri nel dettaglio.

I casi di positività sono stati 2.868 a fronte di 21.233 tamponi effettuati. Il tasso di positività, di conseguenza, è sceso al 13,5%. Un dato che non desta preoccupazione, anche se di poco al di sopra di quella che è la media nazionale. I morti che si sono registrati nelle ultime ventiquattro ore invece sono stati 12. In totale le persone attualmente positive al coronavirus in Lombardia sono 34.117, di cui 33.623 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le strutture ospedaliere, ci sono 482 ricoverati nelle aree mediche Covid (-6), mentre in terapia intensiva ci sono 12 malati (+3).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: VERSO LA NUOVA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

La Lombardia, sebbene i dati del bollettino sul Coronavirus di questa settimana – in attesa di quelli di oggi, 18 settembre 2022 – siano ottimistici, resta comunque una delle Regioni più colpite dall’epidemia. È per questo motivo che si dovrà porre l’accento sull’imminente inizio della nuoca fase della campagna di vaccinazione contro il virus, ovvero quella in cui verranno utilizzati i vaccini bivalenti aggiornati contro le varianti Omicron.

Il Ministero della Salute, in tal senso, nelle scorse ore ha emanato una circolare in cui vengono recepite e ribadite le indicazioni già arrivate giorni fa dall’Aifa. In via prioritaria, i nuovi sieri sono destinati alle persone che devono ancora sottoporsi alla quarta dose e specificatamente a over 60, fragili e personale sanitario. Inoltre, potrà riceverla anche chi ha più di 12 anni e deve ancora ricevere la terza dose.

