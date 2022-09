Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 settembre/ -19 ricoveri, positività 14%

E’ giunto il momento anche oggi, 17 settembre 2022, di analizzare insieme tutti i nuovi dati inerenti il covid in Lombardia, e lo facciamo come sempre attraverso il nuovo bollettino coronavirus, report che sarà comunicato nel pomeriggio odierno. Partiamo, in attesa della nuova comunicazione, dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, attraverso cui sono stati comunicati 3.110 nuovi contagiati, a fronte di 22.142 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari. Un doppio dato che ha permesso di ottenere un tasso di positività pari al 14 per cento, in calo o in linea con i dati precedenti.

Per quanto riguarda le vittime, anche in questo caso i numeri sono in calo, ma non abbiamo ancora raggiunto lo 0, visto che anche ieri si sono verificati dei morti per covid, leggasi 9, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 42.406 decessi lombardi. Infine il consueto sguardo agli ospedali della regione: ad oggi troviamo solo 9 ricoverati in terapia intensiva e altri 488 in area medica, per una doppia variazione pari a +0 e -19.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 17 SETTEMBRE: FONTANA SULLA SCUOLA

E questa settimana sono state riaperte le scuole di ogni ordine e grado in regione Lombardia, a cominciare dagli istituti superiori, quelli che più hanno pagato il costo della pandemia di covid. Dopo due annate decisamente problematiche, per la prima volta dall’anno scolastico 2019-2020 gli studenti hanno potuto prendere parte alla lezione senza mascherine.

Un nuovo inizio che è stato commentato così dal governatore di regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dai microfoni di Rtl 102.5: “Si ricomincia a vivere la normalità – ha detto l’esponente della Lega – senza distanziamenti e senza mascherine, i nostri ragazzi sono stati eroici se penso ai condizionamenti che hanno subito a causa della pandemia. La Regione si è attrezzata per fare in modo che non ci siano intoppi nella ripartenza”. E sulla possibilità che le scuole vengano chiuse al sabato per favorire il risparmio energetico, Fontana si è detto favorevole: “Togliendo il sabato, può essere una strada già sperimentata altrove senza conseguenze negative”.

