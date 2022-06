Bollettino Coronavirus Lombardia 19 giugno 2022/ Dati: 58.826 attualmente positivi

Ritorna anche quest’oggi, domenica 19 giugno 2022, l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, report che permette di ricostruire lo scenario legato alla pandemia di Covid-19 sul territorio regionale per mezzo dei dati distribuiti dal Ministero della Salute (nel fine settimana il Pirellone si affida alle statistiche diffuse dal dicastero capitolino, ndr). In attesa di ricevere dunque il nuovo bollettino, andiamo a esaminare insieme quali sono stati i numeri relativi alla giornata di ieri, sabato 18 giugno 2022, a partire dai nuovi casi positivi rilevati: essi sono stati in tutto 5.298, a fronte di 29.942 tamponi processati fra molecolari e antigenici, per un tasso di positività attestatosi al 17,69%.

7 i morti nelle ultime 24 ore, con il dato complessivo dei decessi da inizio pandemia che ha raggiunto quota 40.711 unità. I casi attivi sono 58.826 (4.817 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti hanno fatto registrare un ritocco verso l’alto ulteriore (+10.108 in 24 ore).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE PAROLE DI PREGLIASCO: “IN SPIAGGIA PORTARE CON SÉ LA MASCHERINA”

Mentre attendiamo di leggere il bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, domenica 19 giugno 2022, riprendiamo le dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa nazionale Adnkronos Salute dal virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, che ha parlato della necessità di portare la mascherina in spiaggia quest’estate: “Sarei per utilizzarla come gli occhiali da sole, quando servono e con buon senso”.

In tal senso, la risalita dei contagi da SARS-CoV-2, incoraggiato dall’avanzata della sottovariante Omicron 5, secondo l’esperto è l’occasione utile “per ribadirlo ancora una volta e ancora di più: quando ci sono momenti di assembramento la mascherina serve, in ogni contesto aperto o chiuso che sia, quindi anche in riva al mare”. Pregliasco ha poi precisato che la mascherina chiaramente non va portata in acqua o per parlare con il vicino di ombrellone, però bisogna indossarla al bar dello stabilimento, in coda alla toilette o eventualmente all’ora dell’aperitivo, vale a dire in tutte quelle situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale di un metro.

