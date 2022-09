Bollettino coronavirus Lombardia 19 settembre/ “Anticorpi svaniscono dopo un anno”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Attorno alle ore 17 di oggi, lunedì 19 settembre, verrà pubblicato l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus della Regione Lombardia con i dati ufficiali emanati dal Ministero della Salute. In generale, nell’ultimo periodo la situazione coronavirus nella regione sembra essere piuttosto positiva, seppur a tratti si assista a dei piccoli aumenti nei contagi o nei decessi. Mentre attendiamo i dati di oggi, però, recuperiamo il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri.

Nella giornata di ieri si sono registrati 284 nuovi contagi in seguito all’analisi di 7.399 tamponi. Per capire meglio il dato, il tasso di positività ieri era al 3,8%, con una diminuzione di 9,6 punti percentuali (nella giornata di sabato, infatti, era al 13,5%). Dal punto di vista dei decessi, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ne ha registrati 8. Dal punto di vista dei ricoveri, sono rimasti stabili i pazienti in terapia intensiva (sono attualmente 12, senza ingressi o uscite), mentre negli altri reparti si sono registrati –18 ricoveri. In testa ai contagi, nelle province, si piazza ancora Milano con 64 casi, seguita da Bergamo (33) e da Monza (31).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, STUDIO: “ANTICORPI DURANO UN ANNO”

Mentre attendiamo che il Ministero della Salute pubblichi l’aggiornamento quotidiano al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, recuperiamo i risultati di uno studio importante che ha dimostrato che dopo un anno dalla contrazione dell’infezione, in assenza di vaccino, i soggetti non presentano più alcun anticorpo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista BioMed Central Medicine ed è stato condotto dagli scienziati spagnoli del Barcelona Institute for Global Health.

Lo studio ha preso in esame 1.076 persone ed ha evidenziato come il 36% dei pazienti infetti da coronavirus ma che non hanno ricevuto il vaccino, non presentava più alcun anticorpo specifico dopo un anno dalla malattia. Il risultato ottenuto dal team di scienziati sembra evidenziare, ancora una volta, l’importanza della vaccinazione contro il coronavirus, soprattutto tra gli over 60 e i fumatori (le due categorie che maggiormente rientrano in quel 36% sottolineato dallo studio). A risultare efficace contro il covid, insomma, sarebbe l’immunità ibrida, ottenuta in parte con la vaccinazione e in parte con l’infezione.

