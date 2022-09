Bollettino coronavirus Lombardia 20 settembre/ Tornano a crescere i contagi

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Come di consueto attorno alle 17 di oggi pomeriggio, martedì 20 settembre, verrà pubblicato il quotidiano aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia. Nella giornata di domenica sembrava che il coronavirus in regione fosse quasi del tutto cancellato, eppure come spesso accade nella giornata di ieri, lunedì 19 settembre, i dati sono complessivamente cresciuti, riequilibrando il tasso di positività a quello del resto del territorio. Mentre aspettiamo i dati di oggi, però, recuperiamo i numeri pubblicati nella giornata di ieri all’interno del bollettino coronavirus della Lombardia.

Nelle scorse 24 ore, insomma, il bollettino registrava 2.243 casi positivi a fronte di 15.633 tamponi processati. Dati considerevoli rispetto a quelli di domenica, rispettivamente 284 su 7.399 tamponi. Ieri, dunque, il tasso di positività è schizzato a quota 14,3% (mentre domenica era appena al 3,8%), ma questo potrebbe essere semplicemente dovuto al fine settimana, che notoriamente porta ad una diminuzione dei tamponi, con i contagi poi ricalcolati nelle giornate immediatamente successive.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI DELLE PROVINCE

Insomma, ieri sembra che il bollettino coronavirus della Regione Lombardia sia tornato a registrare dei dati piuttosto considerevoli. Con un tasso di positività pari al 14,3%, si sono registrati, purtroppo, anche 7 nuovi decessi per un totale da inizio pandemia di 42.433, mentre le guarigioni sono arrivate a quota 3.442.538. Gli attualmente positivi all’interno della Regione Lombardia sono, dunque, 34.670, dei quali 34.183 in isolamente domiciliare.

Dal punto di vista dei ricoveri e della pressione ospedaliera in generale, nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, 19 settembre, sembra che la situazione sia piuttosto positiva. Infatti, le ospedalizzazioni in area non critica sono state 13 in più (per un totale di 477 ricoverati), mentre per quanto riguarda le terapie intensive sono state -2 (che portano il totale a 10). Infine, nel bollettino coronavirus della Lombardia, dal punto di vista delle province, in testa si pone sempre Milano con 611 casi di cui 283 a Milano città, seguita da Bergamo 261, Brescia 390, Como 150, Cremona 89, Lecco 62, Lodi 38, Mantova 102, Monza e Brianza 165, Pavia 127, Sondrio 47, Varese 131.

