Bollettino Coronavirus Lombardia 21 agosto/ Dati: positività giù dello 0,4%

Altro appuntamento con il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, che anche oggi, sabato 21 agosto 2021, garantisce un’istantanea panoramica e d’insieme circa l’andamento della curva epidemiologica su tutto il territorio regionale. Cresce dunque l’attesa per conoscere i dati numerici e statistici che andranno a comporlo, che saranno presumibilmente disponibili attorno alle 17-17.30 circa.

Nel frattempo, volgiamo per un istante lo sguardo alle evidenze numeriche di ieri, che hanno regalato un sorriso a livello lombardo. Innanzitutto, il tasso di positività si è attestato all’1,4% rispetto all’1,8% del giorno antecedente, scendendo quasi di mezzo punto percentuale. Sono stati inoltre rilevati 504 casi di positività, a fronte di 34.547 tamponi eseguiti, fra molecolari e antigenici. Il totale di contagi certificato dall’arrivo del virus in Lombardia è stato pari a 864.216 unità. Per quanto riguarda i morti, se ne sono registrati altri 3 ieri, per un totale di 33.875 da febbraio 2020. Le persone attualmente positive in Lombardia sono 12.178, di cui 11.823 in isolamento domiciliare, mentre 314 sono ricoverate con sintomi (+5). In terapia intensiva, infine, sono presenti 41 malati (-2).

CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE PREVISIONI PER L’AUTUNNO

In attesa di conoscere il nuovo bollettino Coronavirus in Lombardia, segnaliamo che, al momento, la regione viene classificata a rischio “basso” rispetto alla diffusione del virus, complice il periodo di vacanza e l’aggregazione di persone all’aperto. Ma quanto durerà? Una domanda a cui hanno provato a rispondere esperti e analisti interpellati da “Il Corriere della Sera”: “Tra fine agosto e inizio settembre, come già accaduto lo scorso anno, milanesi e lombardi che rientreranno a casa riporteranno il virus in città e in regione. Probabilmente ci sarà un aumento dei contagi, che potrebbe essere anche sostenuto, ma con un impatto inferiore sui reparti e le terapie intensive degli ospedali”.

Il destino, in chiave autunnale, è ancora tutto da capire: “Peserà l’effetto della campagna di vaccinazione– hanno aggiunto gli esperti – che però non può creare illusioni, perché la lezione israeliana, quella inglese e poi la siciliana dimostrano che i casi comunque probabilmente torneranno ad aumentare, anche molto, e pur se gli effetti della vaccinazione tamponeranno gli esiti sanitari più pesanti e diffusi, bisognerà comunque avere attenzione e cautela”.

