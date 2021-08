Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 agosto/ Contagi e ricoveri sotto controllo

CORONAVIRUS LOMBARDIA, OGGI NUOVO BOLLETTINO

Atteso anche oggi il nuovo bollettino sul coronavirus in Regione Lombardia. I dati di venerdì 20 agosto 2021 saranno importanti anche per capire come si sta “muovendo” l’epidemia nel territorio governato da Attilio Fontana. In virtù degli elementi finora a disposizione, si può dire che la situazione è decisamente migliorata rispetto ai mesi scorsi, merito anche della campagna vaccinale. Così è tra le tre regioni a rischio basso nel nuovo monitoraggio realizzato da Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute. Il bollettino di ieri ha registrato 627 nuovi casi Covid in Lombardia, a fronte di 33.615 tamponi eseguiti, quindi il tasso di positività è dell’1,8%.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 agosto/ Dati Italia: tasso positività 3,5%

Inoltre, riportava anche 3 decessi e l’aumento dei pazienti in terapia intensiva, arrivati a 42, quindi 3 in più rispetto al giorno prima. In calo invece il numero dei ricoverati nei reparti ordinari che si occupano dei pazienti Covid: 309, quindi 10 in meno. La provincia che ha registrato più casi è stata quella di Milano con 170 contagi, solo 10 invece in quella di Lecco.

Monitoraggio Iss, indice Rt cala a 1,1/ E incidenza scende a 69 ma aumentano ricoveri

CORONAVIRUS LOMBARDIA: LA RIVINCITA DELLA REGIONE

In attesa del nuovo bollettino sul coronavirus in Lombardia, la Regione si prende una rivincita, perché i contagi e i ricoveri sono sotto controllo, ciò anche alla campagna vaccinale. In base ai dati Lab24 del Sole 24 Ore, è attualmente sul podio per quanto riguarda la percentuale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale (65,2%) insieme al Lazio (65,3%). Ma è soprattutto ai primi posti per la vaccinazione degli over 60, che è la fascia d’età a maggior rischio di ricoveri. I dati testimoniano che la Regione Lombardia, quella più colpita dalle prime due ondate di coronavirus, è quella che sta resistendo meglio alla ondata estiva.

Covid, "Autoanticorpi causano malattia"/ Cosa sono e come si può "giocare d'anticipo"

Il tasso di posti letto di pazienti Covid è sotto controllo sia in terapia intensiva (3%) sia nei reparti ordinari (5%), quindi anche sotto non solo la media nazionale, ma anche la soglia fissata. L’incidenza dei contagi settimanali – 35 ogni 100mila abitanti – è quasi la metà di quella nazionale. Il numero degli attualmente positivi – 12.589 – è al di sotto anche di molto rispetto ad altre regioni, nonostante abbia una popolazione maggiore. Dati che fanno ben sperare per l’autunno.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, I DATI DEL 19 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA