Bollettino coronavirus Lombardia 21 settembre/ Tasso positività e contagi aumentano

Attorno alle 17 di oggi pomeriggio, mercoledì 21 settembre, dovrebbero arrivare l’aggiornamento al bollettino coronavirus dell’Italia e delle Regione Lombardia. I bollettini, da febbraio 2020 ci aiutano a tenere conto dell’andamento del coronavirus nelle varie parti del territorio italiano, conteggiando nuovi contagi, ma anche decessi, guarigioni ed ospedalizzazioni. In generale, l’estate sembra essere andata bene e ci ha permesso di stare tranquilli, mentre nelle ultime giornate, soprattutto da quando i lavori e le scuole hanno riaperto, qualcosa sembra essersi incrinato.

Comunque sia, mentre attendiamo il quotidiano aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, a cura del Ministero della Salute, recuperiamo quello di ieri, martedì 20 settembre, che ha segnato un importante aumento del tasso di positività. Ieri i nuovi contagi registrati dal bollettino regionale sono stati 5.570, individuati grazie agli oltre 37mila tamponi processati dal SSN in 24 ore. Insomma, mettendo in relazione questi due dati ne emerge un tasso di positività pari al 14,6% (lunedì aveva raggiunto quota 14,3 dopo che domenica era stato di appena il 3,8%).

Insomma, all’interno della Regione Lombardia sembra che i contagi stiano tornando rapidamente a crescere, ed infatti come attesta il bollettino coronavirus dell’Italia, esattamente come è stato per la quasi totalità degli anni di emergenza sanitaria, la regione è al primo posto per il numero dei contagi nelle ultime 24 ore. Fortunatamente, almeno dal punto di vista delle ospedalizzazioni, tutto sembra essere piuttosto sotto controllo, con nessun ingresso in terapia intensiva (il totale è fermo a 10), e +19 ricoveri nei reparti non critici (il totale è salito a quota 496).

Purtroppo, nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri si sono registrati anche 10 nuovi decessi che portano il totale a quota 42.443. Gli attualmente positivi in regione sono attualmente 35.925 (con un incremento di 1.255 rispetto a lunedì), mentre dimissioni ospedaliere e guarigioni sono state 4.305. Dal punto di vista dei nuovi contagi divisi per le singole province, è ancora Milano a posizionarsi in testa, con 1.534 casi, dei quali 546 a Milano città, seguono: Bergamo: 725; Brescia: 731; Como: 380; Cremona: 170; Lecco: 176; Lodi: 122; Mantova: 274; Monza e Brianza: 422; Pavia: 259; Sondrio: 114; Varese: 538.











